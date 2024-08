Podjetnica, finančnica, feministka ... in predsednica

Islandija bo prvič po letu 1980 dobila predsednico. To mesto bo zasedla podjetnica Halla Tómasdóttir, finančnica in feministka, ki je z glasbeno zvezdnico Björk na vrhuncu islandske finančne krize leta 2008 ustanovila investicijski sklad, znana pa je tudi po svojem predavanju o vključevanju feminističnih vrednot v finance TED.

Halla Tómasdóttir je na junijskih volitvah prejela skupno 34 odstotkov glasov, pomerila se je z vrsto kandidatov, med njimi je bila tudi Katrín Jakobsdóttir, ki se je odrekla mestu premierke, da bi postala predsednica. Zaprisegla bo v torek, ko bo na čelu države zamenjala Guðnija Th. Jóhannessona, ki se je kljub veliki priljubljenosti po osmih letih odločil zapustiti mesto predsednika. Halla Tómasdóttir je bila med drugim tudi vodja neprofitne organizacije The B Team, ki jo je ustanovil sir Richard Branson, svojčas je vodila islandsko gospodarsko zbornico, za mesto predsednice pa se je prvič potegovala že pred osmimi leti. Tokrat je 55-letnica svojo kampanjo postavila na temah, kot so umetna inteligenca, turizem in učinki družbenih medijev na duševno zdravje. Po zmagi je dejala, da so ljudje volili s srcem. »Zame je zelo pomembna generacijska enakopravnost. Vprašanja, ki sem jih izpostavljala med kampanjo, sem izbrala, ker bi rada, da bi imela naslednja generacija, ko bo prevzela družbo in državo, vsaj takšne možnosti, ko smo jih imeli mi,« je povedala v nekem intervjuju.

Deležna je bila tudi kritik, na primer zaradi objave na facebooku, na kateri je fotografija prodajalca avtomobilov, pri katerem je kupila električni avtomobil. Kasneje je javno izjavila, da ni dobila popusta zaradi objave in da so fotografijo delili brez njene vednosti. Na svoj zadnji uradni sprejem je Guðni Thorlacius Jóhannesson v predsedniški rezidenci gostil 300 delavcev, ki so bili vpleteni v gradnjo zaščitne ograje in druge infrastrukture na polotoku Reykjanes, kjer se je v bližini mesta Grindavík pojavila serija vulkanskih izbruhov.

Halla Tómasdóttir bo postala sedma med predsedniki in predsednicami, izvoljenimi od ustanovitve države leta 1944. Prva predsednica Islandije je bila Vigdís Finnbogadóttir, ki je bila sploh prva demokratično izvoljena predsednica na svetu. Čeprav na Islandiji naslavljajo predsednike kot vodje države, gre v glavnem za protokolarno pozicijo, imajo pa veliko simbolno moč.