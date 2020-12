Pozor, dedek Mraz pride po spletu in celo na vrata

Božiček in drugi dobri možje so se morali letos pošteno potruditi in se usposobiti za uporabo informacijske tehnologije. FOTO: Guglielmo Mangiapane/ Reuters

Starši pomočniki dedka Mraza

Letos se bodo starši prelevili v pomočnike dedka Mraza, ta pa bo otroke še vedno pozdravil in nagovoril po koncu gledališke predstave na daljavo. Foto Gregor Gobec/LGL

Kaj pa darila za poslovne partnerje?

Dobrote z osebnim sporočilom

V Lutkovnem gledališču Ljubljana, kjer so lanskega decembra za organizirane skupine odigrali kar 49 predstav z dedkom Mrazom in obdaritvijo otrok, celo po šest na dan, so bili pripravljeni na vse scenarije, tudi na odprtje gledališča, ko bi izvedli novo lutkovno predstavo Najprisrčnejši velikan ob podobnih varnostnih ukrepih kot spomladi. Dedek Mraz bi otroke le nagovoril, ne bi pa jim razdelil daril. A večina podjetij in organiziranih skupin se je ne glede na vladne ukrepe že prej odločila, da bodo otroke raje razveselili s predstavo in nagovorom dedka Mraza po spletu, kar so snemali prav v teh dneh.»Poleg tega smo za konec leta za vse otroke pripravili božično in novoletno predstavo po spletu, dedek Mraz pa se bo oglasil po zoomu, tako da se bodo otroci z njim lahko tudi pogovorili,« je povedala predstavnica za odnose z javnostmi v LGL. Povpraševanje po decembrskih predstavah z obdaritvijo otrok je sicer doseglo komaj 15 odstotkov lanskega.Tudi v Mini teatru, v katerem so decembra lani odigrali 48 predstav, pripravili obdaritev dedka Mraza v osmih ljubljanskih vrtcih, organizirali sprevod dedka Mraza po Ljubljani in program za otroke na Novem trgu, so pričakovali večji odziv podjetij. Se pa srečanju z dedkom Mrazom niso hoteli odpovedati v vrtcih, a bodo njegov nagovor za deset ljubljanskih vrtcev za vsako skupino posebej morali posneti. Z dedkom Mrazom so predvideli predstave Sapramišja sreča, Korenčkov palček, Žabji kralj in Deklica z vžigalicami.»Podjetjem smo ponudili možnost predvajanja predstav z nagovorom katerega od dobrih mož, na usb-ključek smo posneli predstave z nagovorom dedka Mraza in oblikovali darilni paket čokolad z junaki predstav. Toda večina podjetij bo otrokom poslala domov darila z našimi čokoladami, manj bo predvajanja predstav. Bomo pa za eno večjih podjetij obdarovali prav vse otroke njihovih zaposlenih po domovih po Sloveniji, kar je velik logistični podvig.Vse, ki bodo darila delili,smo pred tem testirali na koronavirus, 'glavni' dedek Mraz pa je covid-19 že prebolel in je vsaj nekaj časa med najbolj varnimi, a je žal bolj zaposlen s snemanjem voščil kot obdarovanji v živo,« poudarja direktor gledališča, znan kot najbolj pravi ljubljanski dedek Mraz.Za razveselitev otrok zaposlenih s predstavo LGL na daljavo so se odločili v Novi Ljubljanski banki. Otrokom, ki bi jih v običajnih razmerah obiskal dedek Mraz na začetku decembra, bodo te dni darila poslali domov. Zanje so namenili po 42 evrov. »Poleg tega si bodo po povezavi lahko ogledali predstavo Žogica Marogica s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Izkušnja gotovo ne bo enaka kot v preteklih letih, ko so se starši in otroci tudi podružili v živo in ko smo jih pogostili s palačinkami, bo pa, upamo, kljub temu decembrsko vesela,« je dejala predstavnica za odnose z javnostmiTudi v Zavarovalnici Triglav, kjer izvajalca decembrske obdaritve poiščejo že v poletnih mesecih, bodo te dni darila predali na daljavo – skupaj s posnetkom praznične predstave Pika išče dedka Mraza. Isto predstavo so izbrali v Leku za otroke sodelavcev Novartisa v Sloveniji, saj z izvajalcem, zavodom Enostavno prijatelji sodelujejo že nekaj let. V zadnjih letih so predstavo in obdarovanje organizirali v Ljubljani, na Prevaljah in v Lendavi.»Tokrat bodo z darilom dobili pisno voščilo ter posnetek gledališke predstave, ki si jo lahko na povezavi ogledajo takrat, ko jim najbolj ustreza in tudi večkrat. Tako bo letos dedek Mraz 'obiskal' rekordno število otrok – kar 2061. Pri obdarovanju pa se bodo starši, ki smo jim poslali navodila, prelevili v njegove pomočnike,« je pojasnila direktorica korporativnega komuniciranjaV Krki bodo otroci zaposlenih prejeli novoletna darila prek novomeškega društva prijateljev mladine Mojca, ki mu podjetje s finančno podporo že vrsto let omogoča nakup daril za vse prijavljene otroke v regiji, stare od enega do šest let. Običajno so darila prejeli na več decembrskih predstavah v Novem mestu in še šestih dolenjskih občinah. Letos pa bo obdarovanje organizirano drugače, so povedali.Da letošnje epidemiološke razmere močno vplivajo tudi na poslovna darila in obred obdarovanja, je pritrdila, kreativna direktorica agencije Luna\TBWA. Običajno ga spremlja druženje, ki pa zdaj ni mogoče. »Zato smo svojim naročnikom svetovali, da se tega lotijo primernejše okoliščinam. Da naj bodo v ospredju darila, ki ponujajo doživetje, se trudijo poustvariti občutke bližine in prazničnega druženja, torej različni spletni koncerti in drugi nastopi, ki jih naročijo ekskluzivno za zaposlene in poslovne partnerje, dostava pogostitve na dom in druženje na spletnih platformah, pa tudi premišljeno izbrani izdelki, ki imajo dobrodelno poslanstvo in podobno.«Ker se v podjetjih čutijo dolžne poslati darila vsem partnerjem, so ta prevečkrat izbrana po sili razmer in po najnižji ceni. »To pa ni in ne sme biti cilj obdarovanja,« je jasna.Direktorica Studia Marketing Internationalje poudarila, da tako poslovno kot zasebno obdarovanje, pomemben del praznikov konec leta, izraža predvsem odnos do obdarovanca.»Naklonjena sem kombinaciji obeh principov: torej simbolnega, uporabnega darilca za poslovne partnerje in humanitarne pomoči, ki je lahko najbolj človekoljubno novoletno darilo. V Sloveniji 92.000 starostnikov živi pod pragom revščine, veliko šoloobveznih otrok nima opreme za pouk na daljavo in še bi lahko naštevali.« Je pa prepričana, da se bo obseg letošnjih obdarovanj skrčil zaradi močnega upada nekaterih gospodarskih aktivnosti.Telekom Slovenije pri obdarovanju partnerjev že vrsto let izhaja iz dejavnosti skupine in podarja izdelke podjetja Soline. »Letos smo zato razvili novo linijo začimbnih soli, aktivnosti, ki bi jih izvedli decembra, pa prestavili v novo leto. Ob razglasitvi epidemije smo z donacijami pomagali starostnikom v domovih za starejše, mladostnikom iz socialno ogroženega okolja, zdravstvenim ustanovam in številnim drugim, ob zaključku leta pa bomo donacijo v vrednosti 20.000 evrov namenili štirim humanitarnim organizacijam, ki pomagajo lajšati stiske starostnikom, ki živijo sami,« je povedala direktorica odnosov z javnostmiKaj pa bolnišnice? V UKC Maribor, denimo, so v epidemičnem letu prejeli dodatnih več kot 33.000 evrov donacij različnih podjetij, na Kliniko Golnik prihajajo vsak teden, izraziteje pa so v prvem in v zdajšnjem drugem valu. Prejeli so od prenosnikov za delo na oddelkih s covidom-19 in celoobraznih zaščitnih mask do najrazličnejših priboljškov.Medtem pa v trgovini Ika, kjer ponujajo le izdelke slovenskih oblikovalcev in so lani prvič izdali katalog slovenskih poslovnih daril, opažajo, da je epidemija prinesla večje zavedanje, da je z nakupom treba podpreti mala slovenska družinska podjetja.»Ker se letos bolj trudimo tudi po marketinški plati, so prodajni rezultati bolj opazni, vendar je žal veliko podjetij negotovih glede prihodnosti, zato raje posežejo po majhnih pozornostih. Za poslovna darila največkrat izberejo dobrote, kot so piškoti, vroča čokolada, kava in čaji, na katere lahko umestimo njihov logotip ali kratko osebno sporočilo. Veliko zanimanje je tudi za pralne maske z logotipi in stekleničke za vodo, ki jim ravno tako lahko dodamo osebno noto, povrhu pa omogočamo obdarovanje na daljavo,« je povedala solastnica