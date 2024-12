Praznične poti z vlaki, tudi v družbi Božička in pravljičnih vil

FOTO: Slovenske železnice

V slovenska adventna mesta z vlaki

Decembrske vožnje z vlaki v praznična mesta bodo tudi letos pravljično obarvane. Na Slovenskih železnicah že tradicionalno organizirajo posebne vožnje z Božičkovim vlakom, na katerih se lahko predvsem najmlajši potniki potopijo v čarobni svet pravljičnih junakov. Prav tako bodo tudi letos tradicionalno spremljale potnike na vlakih v Pravljično deželo Celje pravljične vile. Vabijo tudi številna evropska adventna mesta, ki so vsakodnevno povezana z več vlaki, kot so Dunaj, Gradec, Beljak, Trst, Zagreb, Reka, Salzburg, Praga, Budimpešta itd.

Slovenske železnice načrtujejo okrepljene kapacitete vlakov za potovanja v adventna mesta. Po Sloveniji so potovanja z vlakom zelo ugodna, še posebej če potujete ob koncu tedna ali v času praznika, ko so vozovnice cenejše tudi do 75 odstotkov. V prazničnih dneh se zapeljite z vlakom in obiščite številne kraje po Sloveniji, kot so Celje, Maribor, Ljubljana, Kranj in številna druga mesta, ki vas bodo navdušila s čarobno okrasitvijo in zanimivimi prireditvami.

Tradicionalna potovanja s pravljičnimi vilami v Pravljično deželo Celje

Od 20. decembra in vse do konca leta nas v Celje vabi Pravljična dežela, kamor bodo potnike na izbranih 11 vlakih pospremile pravljične vile, ki trajnostno potujejo z vlaki v Celje že 12. leto. Pravljična dežela v Celju pa letos praznuje že 25 let. Z Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje so sporočili, da je Celju mednarodna žirija Mreže božičnih mest, ki jo podpira Evropski parlament, podelila naziv evropsko božično mesto 2025, kar bo v Celje zagotovo pritegnilo še več obiskovalcev. Ponudbo potovanj s pravljičnimi vilami si lahko ogledate na spletni strani S pravljičnimi vilami v Pravljično Celje – Slovenske železnice – Potniški promet

Z okrašenim Božičkovim vlakom po poteh Slovenije

Božiček in njegovi pomočniki škratje vabijo na izredni Božičkov vlak, ki bo vozil v sestavi novega vlaka Stadler. Notranjost vlaka bo okrašena s prazničnimi lučkami in snežinkami, s pravljičnimi junaki pa bo vlak postal pravljično doživetje. Božiček načrtuje potovanje na več vožnjah, po različnih poteh Slovenije, in sicer v soboto, 14., in v nedeljo, 15. decembra. Vozni red vlakov si lahko ogledate na Vabljeni na vožnje z Božičkovim vlakom – Slovenske železnice – Potniški promet

Vsak dan več povezav tudi z evropskimi adventnimi mesti

Priporočamo tudi številne praznične destinacije, do katerih lahko udobno potujete z mednarodnimi vlakovnimi povezavami iz Slovenije. Vlaki pogosto vozijo v središča mest, kar vam omogoča enostaven dostop do različnih destinacij, brez potrebe po iskanju parkirnih mest ali uporabi drugih prevoznih sredstev. Vlak je tudi idealen za potovanje v družbi, saj vam omogoča, da se sproščeno pogovarjate, igrate družabne igre in preživljate kakovosten skupni čas.

Med najbolj priljubljenimi adventnimi evropskimi mesti so tudi letos Dunaj, kamor se lahko zapeljete iz Ljubljane že od 34,90 evra, v Zagreb za 9 evrov, v Trst od 11,20 evra, v Prago od 55 evrov, v Budimpešto od 15 evrov, v Salzburg od 24,90 evra. Z novimi vlaki Stadler se lahko zapeljete tudi v Gradec (iz Ljubljane od 14,90 evra) ali Beljak (iz Ljubljane od 9,90 evra). Z vlaki se lahko zapeljete še v številna druga evropska mesta. Namige za praznične poti po Evropi najdete tudi na spletni strani Obiščite praznična evropska mesta – Slovenske železnice – Potniški promet

Potovanja z električnimi vlaki Slovenskih železnic so od letos še bolj trajnostna, saj vozijo na energijo iz 100-% obnovljivih virov, kar pomeni praktično brez CO 2 . Dobrodošli na prazničnih in trajnostnih poteh z vlaki!

