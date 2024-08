Premagajte vročino: kje je najbolj hladno ?

Ste se zadnja leta vsako poletje spraševali, zakaj se spet ubadate z vročino, zakaj ste »obsojeni« na tisti kvadratni meter sence pod drevesom ali senčnikom na plaži, zakaj vas ne mika zapustiti hotelske sobe? Potem je čas, da se letos odpravite nekam, kjer bo temperatura prijaznejša in bo odkrivanje novih dežel res navdihujoče. Kot sveža sapica sredi pripeke.

Če je letošnji dopust že za vami, naj vam naš izbor služi kot navdih za načrtovanje prihodnjih pustolovščin.

Na kaj je treba pomisliti pred odhodom v tujino

Idealne destinacije, kjer se boste naužili poletnih trenutkov

Pripravili smo nekaj idej, kjer vas pričakujejo turistom prijazno podnebje, nižji UV-indeks in manj možnosti za temperaturne rekorde.

Zamenjate žgočo italijansko obalo s hladnejšimi kraji ob Baltskem morju, razgrete grške otoke s skrivnostnimi otočki v Severnem morju.

Peščena 68-kilometrska obala: Ostende, Belgija

Ostende FOTO: Depositphotos

21 °C

Čeprav je Belgija najbolj znana po čokoladi in središču evropske demokracije, se na belgijskih letoviščih ob morju lahko nadejate čudovitega dopusta. V flandrijskem Ostendu se lahko zjutraj sprehajate po zlatem pesku, popoldne kajtate, zvečer pa si privoščite ostrige na promenadi Alberta I.

Portree, Skye FOTO: Depositphotos

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 19 °C

Otok Skye je slikovit škotski otok, ki je z mostom povezan s celinsko Škotsko. Zaradi razgibane narave, divjih živalih in neobljudenih plaž je odličen kraj za avgustovski dopust, saj je dan tam dolg neverjetnih 18 ur. Otok Skye vas pričakuje s številnimi možnostmi za aktivnosti v naravi – lahko se odpravite na pohod do znamenitosti Old Man of Storr ali na pohodniško turo Fairy Glen, uživate ​​na plaži, se z ladjo odpeljete iskat divje živali ali pa odidete raziskovat tradicionalna škotska mesta, kot je Portree.

Barvite ulice in nepozabni muzeji: Amsterdam, Nizozemska

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 22 °C

Amsterdam FOTO: Depositphotos

Opazovanje kitov in termalni spa: Reykjavik, Islandija

Nizozemska prestolnica je barvito mesto edinstvene kulture, umetniške dediščine, pisanih ozkih hiš in prepletenega sistema kanalov. Najbolj vroča meseca v letu sta prav julij in avgust, vendar so temperature še vedno prijetnejše od tistih v drugih delih Evrope. Amsterdam boste najbolje spoznali peš ali med vožnjo s čolnom po kanalu. Nujno si oglejte narodni muzej Rijksmuseum, Van Goghov muzej, hišo Anne Frank in kraljevo palačo v Amsterdamu.

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 14 °C

Reykyavik FOTO: Depositphotos

Skriti biser Atlantika: Ferski otoki

Če imate raje hladnejše podnebje, je glavno mesto Islandije Reykjavik idealna destinacija za vas. Avgusta se temperatura v Reykjaviku le redko dvigne nad 14 °C, zato ne pozabite na dodatna oblačila. Med največjimi znamenitostmi mesta sta katedrala Hallgrimskirkja in jeklena skulptura Sun Voyager, posvečena Vikingom. Izkoristite obisk mesta za ogled številnih naravnih lepot po otoku – gejzirji, vulkani, geotermalno letovišče Blue Lagoon, črna plaža na rtu Dyrholaey, slapovi Gullfoss in številne druge. Odpravite se na opazovanje kitov in mogoče uzrete tudi severni sij.

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 13 °C

Ferski otoki FOTO: Depositphotos

Svetlo morje in srednjeveška mesta: Devon, Anglija

Še ena hladnejša destinacija, ki jo lahko raziščete avgusta, so Ferski otoki. Ta otoški arhipelag, ki je del Danske in je ob obali Norveške, je raj za pohodnike. Sørvágsvatn, Mykines in slap Múlafossur ponujajo slikovit razgled in dolge obalne poti. Glavno mesto Tórshavn je idealno za pobeg od vsakdanjega vrveža. Na srečo vam ne bo treba skrbeti zaradi dežja, saj je avgust eden najbolj suhih mesecev na otoku.

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 21 °C

Woolacombe FOTO: Depositphotos

Prostrani gozdovi in številni muzeji: Oslo, Norveška

Devon je čudovito okrožje v jugozahodni Angliji, ki slovi po peščenih plažah, svetlo modri vodi, srednjeveških mestih in fosilnih pečinah. Čakajo vas obmorske poti po robu pečin, nacionalni parki in dolge peščene plaže za neskončne sprehode. Nekatera najbolj priljubljena mesta v Devonu so Clovelly, Exeter, narodni park Dartmoor in plaža Woolacombe. Clovelly ponuja prijetno vaško vzdušje, pogled na morje in očarljive angleške pube.

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 21 °C

Oslo FOTO: Depositphotos

Prestolnica kulture 2024: Tartu, Estonija

V norveški prestolnici se prepletajo ulice z butiki, muzeji in restavracijami. Ljubitelji kulture lahko obiščejo številne muzeje, kot sta Muzej vikinških ladij (Vikingskipshuset på Bygdøy) in Narodni muzej, kjer je med drugim razstavljen Munchov »Krik«. Mesto se ponaša tudi z moderno arhitekturo, ljubitelji narave lahko raziskujejo prekrasne parke, kot je Frogner Park z Vigelandovimi skulpturami, ali se odpravijo na izlete v bližnje gozdove in fjorde. Poleg tega je Oslo odličen kraj za kulinarične navdušence, saj ponuja raznovrstne restavracije z lokalnimi in mednarodnimi jedmi.

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 21 °C

Tartu FOTO: Depositphotos

Živahno nočno življenje in mamljive plaže: Sopot, Poljska

Udobje je ključnega pomena na mestnem oddihu in Tartu, prestolnica kulture leta 2024, ima ravno pravo klimo za raziskovanje Estonije. Tartu, drugo največje mesto v Estoniji, je znano kot intelektualno in kulturno središče države, kjer domuje ena najstarejših univerz v severni Evropi, ustanovljena leta 1632. Mesto leži ob slikoviti reki Emajõgi ter ponuja bogato kulturno dediščino in dinamično umetniško sceno. Obisk Tartuja poleti je še posebej privlačen zaradi pestre ponudbe kulturnih dogodkov, kot so poletni festivali, koncerti, gledališke predstave in razstave.

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 22 °C

Sopot FOTO: Depositphotos

Obmorski Sopot, v poljski regiji Tromesta na »baltski rivieri«, je cenovno ugodna alternativa priljubljenim južnejšim destinacijam. Ponuja štiri kilometre mamljivih plaž, najdaljši leseni pomol v Evropi, od koder se odpira čudovit razgled na mesto, in elegantne terme s pravljičnimi fasadami. Domačini prisegajo na Sopot zaradi živahnega nočnega življenja ob morju.

Magnet za ljubitelje narave: Sylt, Nemčija

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 20 °C

Sylt FOTO: Depositphotos

Jadranje na deski in žar na plaži: Pori, Finska

Sylt je pravi magnet za najzahtevnejše goste, s svojo blago mikroklimo severnofrizijskih otokov in neskončnimi peščenimi plažami privablja ljubitelje narave in vodnih športov, saj ponuja odlične razmere za srfanje, kajtanje in jadranje. Poleg naravnih lepot otok ponuja tudi vrsto vrhunskih restavracij, elegantnih butikov in velneških centrov. Sylt je dostopen z vlakom po nasipu Hindenburgdamm ali s trajektom.

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 21 °C

Yyteri FOTO: Depositphotos

Sproščujoč in navdihujoč poletni oddih: Skagen, Danska

Pori je živahno mesto na zahodni obali Finske, znano po svoji bogati kulturni dediščini in čudoviti naravi. Mesto leži ob reki Kokemäenjoki in ponuja številne možnosti za rekreacijo na prostem, vključno s kolesarjenjem, pohodništvom in vodnimi športi. V Poriju je najbolj znana skandinavska plaža Yyteri, kjer lahko jadrate, opazujete ptice ali si privoščite žar na plaži. Pori je najbolj znan po svojem letnem Pori Jazz festivalu, enem največjih in najstarejših jazz festivalov v Evropi.

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 19 °C

Skagen FOTO: Depositphotos

V skandinavske Benetke na »fiko«: Stockholm, Švedska

Najsevernejše mesto na Danskem Skagen slovi po osupljivih naravnih lepotah in umetniški dediščini. Na polotoku Jutland, kjer leži, se stikata Severno in Baltsko morje, kar ustvarja edinstvene peščene plaže in spektakularne razglede na morje. Skagen je priljubljena poletna destinacija zaradi dolgih sončnih dni in čudovite svetlobe. Poleti mesto popestrijo kulturni dogodki, glasbeni festivali in umetniške razstave. Skagen ponuja tudi vrsto restavracij s svežimi morskimi sadeži in številne možnosti za dejavnosti na prostem.

Povprečna najvišja temperatura v avgustu: 22 °C

Stockholm FOTO: Depositphotos

Stockholm, znan kot skandinavske Benetke zaradi svojih štirinajstih otokov, je čudovita destinacija za poletni obisk. Mesto ponuja edinstveno doživetje »fike«, švedskega odmora za kavo, in številne zgodovinske ter kulturne znamenitosti. Sprehodite se po srednjeveškem jedru Gamla Stan, obiščite kraljevo palačo, mestno hišo Statshuset in sloviti muzej Vasa, ki hrani dobro ohranjeno bojno ladjo iz 17. stoletja. Ne zamudite muzeja skupine Abba, muzeja na prostem Skansen in Fotografiske, hrama fotografije. Stockholm je poleti še posebej prijeten zaradi dolgega dneva in dobrega javnega prevoza, vključno z ladjicami, ki ponujajo ogled mesta z vode.

