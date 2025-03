Prevara s stoli Marije Antoanete, ki to niso

V torek se je v Franciji začelo sojenje proti starinarju Billu Pallotu in rezbarju Brunu Desnouesu zaradi izdelovanja in prodaje stolov, ki naj bi izvirali iz 18. stoletja. Dokončno razkritje njunega početja sega v leto 2016, med kupci stolov, ki naj bi med drugim krasili sobane ljubice kralja Ludvika XV. in kraljice Marije Antoanete, pa sta bila tudi palača Versailles in katarski princ. Francija je dve od teh »pridobitev« celo imenovala za nacionalni zaklad, takoj ko se je razvedelo, da gre za ponaredke, pa je francosko ministrstvo za kulturo v Versaillesu sprožilo revizijo. Prevara je povzročila za več kot štiri milijone evrov škode, pri Desnouesu doma pa so med hišno preiskavo našli 200.000 evrov gotovine. Sam je sicer nekoč dejal, da ga zanima delo in ne denar, medtem ko je njegova žena okolje, v katerem je delal, označila za odvratno, ker da želijo prodajalci starin zaslužiti za vsako ceno.

Stole polizal

Vendar ima Desnoues očitno svoje delo tako zelo rad in ga tako obvlada, da je pohištvo, ki ga je izdeloval v tandemu z Billom Pallotom, premazoval z raztopljenim sladkim korenom, da bi bilo videti staro. Razkrinkal ga je Pallotov nekdanji študent na Sorboni Charles Hooreman, ki se zdaj tudi sam ukvarja s starinami. Svojo sumničavost je preizkusil tako, da je že leta 2012 nekaj teh izdelkov, natančneje klopi, ki naj bi pripadale najstarejši hčerki Ludvika XV., princesi Luizi Elizabeti, preprosto polizal ter tako razkril Desnouesov trik. Svoje dvome o njem in Pallotu pa je delil tako s kupci kot s francoskimi oblastmi. V Versailles, kjer so ga sprva ignorirali, je ob pridobitvi stolov v vrednosti več kot 2,5 milijona evrov poslal e-pošto, naslovljeno Nevarna pridobitev ter s tem naposled pritegnil njihovo pozornost. Kot je pred leti povedal za Vanity Fair, so mu sum v svojega mentorja, ki ga je v času študija zelo občudoval, vzbudili pogovori z nekim kupcem in količina kosov pohištva, ki se je v kratkem času pojavljala od vsepovsod.

Bill Pallot je leta 1987 izdal knjigo o umetnosti francoskih stolov iz 18. stoletja, h kateri je predgovor napisal njegov prijatelj, modni kreator Karl Lagerfeld. FOTO: Wikimedia Commons/karl Lagerfeld

Leta 2016 je policija Pallota in več njegovih sodelavcev aretirala. Pallot je priznal, da je ponaredil vsaj štiri stole, ki so jih prodali palači Versailles; nekje je celo dejal, da sta z Desnouesom ugibala, ali bi jima sploh uspelo narediti dobre ponaredke. Policija je po muzejih in zbirkah po vsem svetu preiskovala tudi druge možne ponaredke, Hooreman pa je nadaljeval s svojim delom in jih dokumentiral, kar je služilo kot načrt za nadaljnje preiskave. Prevara je močno omajala zaupanje v trg starin, kupci, muzeji in galerije so uvedli preventivne ukrepe. Pallot je v zaporu že odsedel štiri mesece, a se je potem vrnil na delo, zdaj pa mu grozi več let zapora. Sojenje njemu in še petim osebam se bo nadaljevalo prihodnji mesec.