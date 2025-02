Umetniki nam odpirajo vrata v svet

V nadaljevanju preberite:

V dobrem letu dni sta slovenska kultura in ustvarjalnost doživeli serijo mednarodnih nastopov, kakršne ne pomnimo v zgodovini samostojnosti. Po uspešnem gostovanju v Frankfurtu na največjem knjižnem sejmu na svetu konec leta 2023, ki je bil največji kulturni projekt doslej, lani kot države v fokusu na največjem sejmu mladinske literature in ilustracije v Bologni nas v soboto čaka še slovesno odprtje Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici.

Mednarodni razcvet doživlja tudi slovenski film, ki bo letos na najvišji ravni navzoč na Berlinalu in podelitvi oskarjev. Edvard Clug bo imel kmalu premiero v berlinskem državnem baletu, Staatsbalet, Narodna galerija pa je nedavno odprla razstavo Svet v barvah v uglednem dunajskem muzeju Belvedere, ki predstavlja likovne vrhunce slovenske umetnosti med letoma 1848 in 1918.

Prireditve sta se udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar in njen avstrijski kolega Alexander Van der Bellen. Dogodek je bil lep primer kulturne diplomacije, saj se je predsednica zavzela tudi za rešitev vprašanj slovenske manjšine v Avstriji in izrazila obžalovanje ob načrtih štajerske deželne vlade glede himne.