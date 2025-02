Mojster dramatične krajine, svetlobe in barv

V nadaljevanju preberite:

Velika Britanija bo letos prizorišče prepleta razstav in drugih dogodkov, v središču katerih bo Joseph Mallord William Turner (1775–1851), za mnoge najpomembnejši in najvplivnejši britanski slikar. Nekateri so že dostopni, vzrok za to zgoščeno mrežo dogajanja, ki se ji bo na Otoku težko izogniti, pa je letošnja 250. obletnica njegovega rojstva. Umetnika, po katerem se še danes imenuje najrazvpitejša britanska nagrada za sodobno umetnost, je zaneslo tudi k nam. Skiciral je Ljubljano Prešernovega časa.

Turner velja za enega od slikarjev, ki so bili pred svojim časom. Bil je predvsem slikar barvno prežarjenih ali dramatičnih krajin in morskih vedut iz časa romantike, ki je vedno znova izumljal svoj odnos do svetlobe in barv. Te so lahko tudi razkrajale oblike njegovih motivov. Žanr krajin mu je uspelo vrednostno izenačiti s tradicionalno bolj čaščenim zgodovinskim slikarstvom.