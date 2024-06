Preverite, ali je vaš dom ogrožen

Leto 2023 si bomo nedvomno zapomnili po katastrofalnih poplavah, pa tudi tornadu, toči in močnem vetru. Narava je večkrat pokazala zobe – dvigovala strehe, poplavljala in odnašala domove, uničevala pridelke in izmaličila naše avtomobile. Slovenija je doživela eno težjih let v svoji zgodovini – številne družine so čez noč ostale brez strehe nad glavo ali s poškodovanimi domovi, potrebnimi prenove.

Poplave avgusta 2023 so povzročile za okoli 10 milijard evrov škode, kar je 20-krat toliko kot poplave leta 1990, ki so bile do leta 2023 najbolj uničujoče. Uničenih ali tako poškodovanih, da so postale neprimerne za bivanje, je bilo kar okoli 400 hiš, približno 8000 ljudi pa je bilo evakuiranih. Avgusta 2023 samo 30 občin v Sloveniji ni imelo težav zaradi poplav, 182 občin pa je utrpelo poplavno škodo. Je tudi vaš dom ogrožen? Preverite, na kako tveganem območju živite.

Kaj se lahko iz tega naučimo

Podatki kažejo, da kar tretjina nepremičnin v Sloveniji, ki so v lasti posameznikov, sploh ni zavarovanih. Pri Zavarovalnici Triglav pojasnjujejo, da ima manj kot polovica njihovih zavarovancev dom zavarovan tudi za primer poplav. A poleg poplav so tukaj še druge naravne nesreče, ki lahko poškodujejo ali uničijo naše domove. Silovita toča lahko poškoduje streho, razbije okna, uniči terase, pergole, garaže in celo fasado. Prav tako sta lahko usodna veter ali udar strele, ki lahko sproži tudi požar.

To so primeri, ki jih nihče ne želi doživeti, vendar če do njih pride, bo lažje, če boste ustrezno pripravljeni. Tako bo pot obnove stekla hitreje, nadaljnje življenje v vašem domu pa bo spet brezskrbno. Zato je tako pomembno, da premislite o ustreznem zavarovanju doma.

Nepravilna izbira zavarovalnih kritij ob sklenitvi zavarovanja lahko povzroči veliko slabe volje. FOTO: Depositphotos

Pri Zavarovalnici Triglav se dobro zavedajo, da sklepanje zavarovanja ni vedno lahko opravilo, saj se je težko odločiti, kaj zavarovati in kako. Da bi vam olajšala pot do zavarovanja po vaši meri, je Zavarovalnica Triglav pripravila prav posebno orodje, s katerim boste ugotovili, na kako tveganem območju živite in za kakšne naravne nesreče je najbolj smotrno zavarovati dom. V digitalni poslovalnici i.triglav vas namreč čaka nova rešitev – ocena tveganja, s katero lahko ugotovite, ali strela, toča, potres ali poplave ogrožajo vaš dom in kako ga lahko ustrezno zavarujete. Podatki, na katerih temelji ocena tveganja, so pridobljeni iz različnih virov, med drugim iz Geografskega informacijskega sistema (GIS), poplavne karte ARSO, Statističnega urada RS, podatkov o škodni pogostosti in škodnih dogodkih, ki jih je zbrala Zavarovalnica Triglav.

Stopnjo nevarnosti za našteta tveganja uporabniki jasno razberejo, saj so ocenjena s tribarvno lestvico, od rumene (nizko tveganje) do rdeče (visoko tveganje).

Pravilno določite tveganja

Nakup doma je za mnoge največja življenjska naložba, zato ga je pomembno zavarovati. Nepravilna izbira zavarovalnih kritij ob sklenitvi zavarovanja lahko povzroči veliko slabe volje, ker morda ne prejmete zavarovalnine ali pa je ta nižja od nastale škode. Zato je Zavarovalnica Triglav svojim zavarovancem omogočila vpogled v oceno tveganja za naravne nesreče. S tem želijo izboljšati prepoznavanje nevarnosti in stranke pozvati k pravočasni sklenitvi ali dopolnitvi domskih zavarovanj.

Medtem ko sta toča in udar strele med temeljnimi nevarnostmi, ki so vključene v vsa domska zavarovanja, je poplava dodatna nevarnost, ki je vključena le v Velikem in Comfort paketu. Potres pa sodi med dodatna zavarovanja.

Pomembno je torej poznati opis zavarovanih nevarnosti in kaj te krijejo. Na primer, izliv vode ni enak poplavi, zato ju obravnavamo kot ločeni nevarnosti.

Napake pri zavarovanju doma pred poplavo V Zavarovalnici Triglav ugotavljajo, da zavarovanci pri sklenitvi zavarovanja pogosto določijo prenizko zavarovalno vsoto na prvi riziko. Podatek o povprečnih škodah v primeru poplav, ki znašajo od tisoč pa do nekaj tisoč evrov, ne poda prave ocene tveganja. Škode na posameznih objektih namreč lahko nekajkrat presegajo to povprečje. Zato vam svetujemo, da poskušate morebitno škodo zaradi poplave v svojem domu čim natančneje ovrednotiti. Kako? Preverite oceno tveganja za naravne nesreče.

V digitalni poslovalnici i.triglav vas čaka nova rešitev – ocena tveganja. FOTO: Depositphotos

Preverite svoja paketna zavarovanja, in če kritje ni zadostno, recimo, da imate opremo višje vrednosti in ste bolj izpostavljeni neki nevarnosti, lahko zanjo povečate jamstvo.

Zavarovanje za dom hitro in preprosto sklenete po spletu. Na voljo so trije paketi, ki jih z nekaj kliki po potrebi razširite in dodate zavarovanje za potres ali druga dodatna zavarovanja.

Če vaše obstoječe zavarovanje ne vključuje posamezne nevarnosti ali je kritje prenizko, lahko z zastopnikom kadar koli polico dopolnite po svoji meri. Zastopnik je na voljo tudi, če ne uporabljate i.triglava in bi želeli videti oceno tveganja ter nato skleniti ali prilagoditi polico.

