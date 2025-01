Princ Harry v zadnjem trenutku pristal na poravnavo s tabloidi

Postopek na londonskem višjem sodišču bi se moral začeti v torek zjutraj, a je bil zaradi zahtev odvetnikov obeh strani večkrat preložen. David Sherborne, odvetnik princa Harryja oziroma vojvode Susseška, je danes sodišču povedal: »Z veseljem sporočam, da sta stranki dosegli dogovor.« Britanski tabloidi Ruperta Murdocha so se princu Harryju opravičili zaradi vdora v zasebnost in mu bodo plačali precejšnjo vsoto, je še povedal njegov odvetnik. Kot poročajo ameriški in britanski mediji, gre za nenaden konec primera, ki ga je Harry označil za zadnjo priložnost, da tabloide pozove na odgovornost za leta plenilskega vedenja.

V podjetju News Group Newspapers so tako priznali nezakonito ravnanje zasebnih preiskovalcev, ki jih je najel eden od tabloidov The Sun. Podjetje se je tudi opravičilo za pretekle vdore svojih novinarjev v zasebno življenje Harryjeve matere Diane, valižanske princese, ki je umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997.

»Priznavamo in se opravičujemo za stisko, povzročeno vojvodi, in škodo, povzročeno družini, in smo se strinjali, da mu bomo plačali znatno odškodnino,« je zapisano v opravičilu.

Poravnava je bila objavljena dan po napovedanem začetku dolgo pričakovanega sojenja in je prihranila tedne pričevanj o vdorih v telefone in drugih nezakonitih metodah, ki jih je pred več kot desetletjem uporabila za pridobivanje informacij o Harryju in drugih uglednih osebnostih. Prav tako pa je poravnava tudi Harryju prihranila veliko finančno tveganje. Po angleški zakonodaji bi namreč moral plačati pravne stroške obeh strani, če mu sodišče ne bi prisodilo zneska, sorazmernega s tistim, kar mu je News Group Newspapers ponudilo v poravnavi.

V vseh primerih, ki so bili vloženi proti založniku, odkar je Murdoch leta 2011 zaradi obsežnega škandala z vdiranjem v telefone prisilil Murdocha, da zapre News of the World , je prišel Harryjev primer najbližje sojenju. Primer se vleče že vrsto let in vključuje številne ljudi, od kraljeve družine do politikov, zvezdnikov in celo žrtev zločinov. Tudi pri doseganju preteklih poravnav v preteklih letih News UK nikoli ni priznal krivde za kriminalno dejavnost The Sun.