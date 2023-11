Pripravite se na začetek zimske športne sezone

Ne glede na to, kateri zimski šport vas navdaja z navdušenjem, se je nanj dobro pripraviti, še preden se v vremenski napovedi pokaže prva snežinka. To velja za vas in vaše vozilo.

Preden se zaženete po snežnih strminah

Vsaj nekaj tednov pred skokom na sneg ali led se lotite preprostih 20-minutnih vadb. FOTO: Petrol d. d.

S pripravami na zimske športe začnite pri sebi. Če vam redna vadba še ni prešla v kri, se vsaj nekaj tednov pred skokom na sneg ali led lotite preprostih 20-minutnih vadb. Smučarji malce več pozornosti namenite utrjevanju kolenskih mišic, kardiovaskularne vaje in tiste za utrditev trupa bodo koristile tekačem na smučeh, deskarji na snegu pa dobro razgibajte rame, komolce, zapestja in kolena. Pred začetkom sezone preverite, ali so vam zimska oblačila še prav. Športno opremo lahko pregledate sami, še lažje pa jo je prepustiti strokovnjakom.

Preden stopite na sneg, se dobro ogrejte z enostavnimi vajami. Pri smučanju in deskanju na snegu si obvezno nadenite čelado, saj je rešila že veliko življenj. Začnite počasi s spustom po lažjih strminah, nato pa polagoma stopnjujte svojo aktivnost. Ne pretiravajte in ne presegajte svojih zmožnosti. Ko ste utrujeni, se ustavite in odpočijte. V tujini in doma pa poskrbite tudi za ustrezna zdravstvena zavarovanja, saj nesreča nikoli ne počiva, tistim, ki so nanjo pripravljeni, pa se raje izogne.

Pripravite tudi vozilo

Na sneg se podajte samo z zimskimi pnevmatikami. FOTO: Petrol d. d.

Priprava avtomobila na vožnjo v zimskih razmerah je presenetljivo podobna osebnim pripravam na zimske športe. Na sneg se podajte samo z zimskimi pnevmatikami, za vsak primer pa v prtljažniku poleg baterijske svetilke, lopate, tople odeje, rokavic, kape, strgalke za šipe, metlice za čiščenje snega, kablov za zagon akumulatorja, prigrizkov in pijače imejte še verige. Če se vam vozilo slučajno pokvari ali obtiči, vam bo pomagala asistenca na cesti, zato poskrbite tudi za to. Da bi se izognili neprijetnim peripetijam, pa pozimi z visokokavostnim gorivom Q Max avtomobilskemu motorju zagotovite optimalno delovanje in zaščito ključnih delov.

Varno prevažanje zimske opreme

Zimske športne opreme nikar ne vozite v kabini avtomobila, saj bi, če bi prišlo do trka, lahko postala nevaren projektil, ki utegne z vso silo udariti v potnike. Poleg tega lahko slabša vidljivost, zmoči ali poškoduje notranjost avtomobila in vožnjo naredi izjemno neudobno. Raje uporabite strešne nosilce in kovčke, ki so veliko varnejši način za prevažanje smuči, desk, sani in druge opreme. Na voljo so tudi korita za prtljažnik, v katera lahko zložite mokre smučarske čevlje, drsalke in krplje. Vso opremo in prtljago, ki bi ob trku lahko poleteli v kabino, pritrdite z elastičnimi trakovi. Če bi radi imeli red tudi na zadnjih sedežih, si omislite organizatorje z žepi, ki jih lahko pripnete na voznikov in sovoznikov sedež. Naj vas spomnimo še na polnilnik za telefon, da vam ne bo zmanjkalo baterije za fotografske in filmske spomine.

Zimske pustolovščine po Sloveniji

Pustolovščine na snegu vabijo. FOTO: Petrol d. d.

Številna slovenska smučišča, ki ustrezajo odličnim smučarjem, začetnikom in vsem vmes, ter čudovite proge za tek na smučeh vsako zimo privabijo mnoge domače in tuje rekreativce. Zato smo poiskali pustolovščine na snegu, ob katerih boste doživeli nekaj novega.

Spust s pležuhi

Na mariborskem Pohorju se lahko ob koncih tedna po zaključku dnevne smuke po smučišču Sleme spustite s pležuhi, nekakšnimi križanci med smučmi in sanmi s krmilom. Izvirajo z obronkov Kobanskega hribovja v Dravski dolini, kjer so bili pozimi glavno prevozno sredstvo, s katerim so se vozili v dolino po opravkih.

Z jadralnim padalom nad pobeljene hribe

Ljubitelji adrenalinskih dogodivščin se lahko z jadralnim padalom v tandemu spustite s Kanina, Mangartskega sedla ali Vogla in si s ptičje perspektive ogledate s snegom pobeljena gorska pobočja. Svet se od zgoraj zdi veliko mirnejši in lepši.

Sankanje pod zvezdami

Ko smučišča na Krvavcu in Veliki planini zapustijo zadnji popoldanski smučarji ter nanje pade mrak, se po njih v soju luči in lune lahko spustite s sankami. Nočno nebo nad vami bo imelo še poseben čar, če boste na njem lahko opazovali na tisoče in tisoče zvezd.

Naj vam zlepa na zmanjka zimskih radosti in poti, ki vas vodijo tja, kjer vam je najlepše. Naj bodo te srečne in varne. Gremo?

Naročnik oglasne vsebine je Petrol.