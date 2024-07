Proizvodni stroški torbice Dior 52 evrov, cena v trgovini pa 2.571 evrov

Diorjeve torbice so sinonim za luksuz, vrhunec umetelne izdelave. Lastništvo ene izmed teh prestižnih torbic lahko pomeni izpolnitev sanj, povečanje samozavesti in ugleda. A nedavne italijanske preiskave, so razkrile, da se za svetlečo zunanjostjo sanjske podobe skriva temačna resnica.

Diorjeve torbice na trgovinskih policah dosegajo cene vse do 2.780 dolarjev (kar je 2.571 evrov)) proizvodni stroški teh torbic pa, kot je razkrila preiskava, znašajo le 57 dolarjev (52 evrov). A ne let to. Delavci v proizvodnih obratih Diorjevih podizvajalcev, naj bi delali v nečloveških pogojih. Delavci, večinoma kitajski nezakoniti priseljenci, ki so živeli v Italiji brez ustreznih dokumentov, so delali v neizprosnih razmerah, brez odmorov, včasih celo spali v spalnih vrečah znotraj proizvodnih prostorov. Delodajalci so delavce so nadzirali z natančnim sledenjem, da so zagotavljali konstantno proizvodnjo torbic, dan in noč. Prav tako naj bi odstranili varnostne mehanizme na napravah za lepljenje in ščetkanje blaga, da bi pospešili in pocenili proizvodni proces.

Podobna praksa je bila razkrita tudi pri drugi luksuzni blagovni znamki, Armani. Ta naj bi za izdelavo vsake torbice svojim pogodbenim izdelovalcem plačala 99 dolarjev, nato pa jih v svojih elitnih trgovinah prodajala za več kot 1.900 dolarjev. Italijansko sodišče je aprila zaradi domnev, da modna skupina ni ustrezno nadzirala svojih dobaviteljev, vzpostavilo posebni nadzor za podjetje v lasti Giorgia Armanija. S tem naj bi jim dali čas, da reorganizirajo sistem preverjanja zunanjih dobaviteljev in zagotovijo skladnost z veljavno delovno zakonodajo.

Preiskava podjetja Manufactures Dior SRL, ki je italijanska hčerinska družba francoskega luksuznega velikana LVMH, je bila sodnemu nadzoru podvržena 10. junija. Nedvomno naj bi potrdili zlorabe delavskih pravic pri njihovih kitajskih podizvajalcih. Preiskovalci so se osredotočili na štiri majhne dobavitelje s skupno 32 zaposlenimi, od katerih sta bila dva priseljenca brez ustreznih dokumentov, sedem pa jih je delalo brez zahtevanih dovoljenj.

Sodišče je v odločitvi, ki jo navaja Reuters, navedlo, da so tovrstne kršitve prisotne zaradi potrebe po doseganju višjih dobičkov v luksuzni industriji. »To ni nekaj občasnega, kar bi zadevalo posamezne proizvodne lote, ampak splošna in utrjena proizvodna metoda.«

Italijansko sodstvo je poudarilo, da je treba prenehati z nečloveškimi delovnimi pogoji in zagotoviti, da so zdravje, varnost in pošteno plačilo delavcev na prvem mestu.

Industrija luksuza je bila v zadnjih letih pod povečanim nadzorom potrošnikov in investitorjev. Modne znamke so zmanjšale število podizvajalcev in notranje uredile proizvodnjo, da bi zmanjšale tveganja, ki bo lahko škodovale njihovemu ugledu.