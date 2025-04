Robert Goter podrl slovenski, ne pa tudi svetovni rekord v igranju harmonike

Harmonikar Robert Goter, ki se je v torek podal na lov za guinnessovim rekordom v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike, je v četrtek igranje sklenil po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega, ki znaša prek 80 ur. Premagala ga je utrujenost, izkušnje mu bodo koristile naslednjič, je dejal.

V posnetku, ki ga je na družbenih omrežjih objavil sredi minule noči, je podpornikom in oboževalcem sporočil, da je z njim vse v redu. Povedal je, da je imel v dneh pred začetkom podiranja rekorda veliko dela z organizacijo in da je že na podiranje rekorda, ki je potekalo v Vili Bianci v Velenju, prišel utrujen.

»Imamo še ogromno rezerve, ko se bomo tega lotili naslednjič,« je dejal. Dodal je, da so dobili veliko izkušenj, kaj vse bi lahko bilo boljše.

»Mogoče sem se res preveč razdajal in premalo osredotočal na podiranje rekorda,« je še povedal Goter, ki ima za sabo 40 letih igranja in zabavanja ljudi s harmoniko. »To sem jaz. Se mi zdi, da se je treba razdajati za ljudi. Vesel sem, da sem povezal Slovenijo, vesel sem, da so bile vrste, trume ljudi, ki so hoteli priti v Vilo Bianco, a preprosto niso mogli, ker je bilo vse zasedeno,« je dejal.

Zahvalil se je vsem, ki so mu izkazovali podporo ter vsem, ki so donirali sredstva. Z igranjem je po njegovih podatkih zbral več kot 10.000 evrov za Društvo prijateljev mladine Velenje, ki bo sredstva namenilo za letovanja otrok.

Podobnega podviga so se v Sloveniji že lotili trije glasbeniki. Leta 2012 je Zoran Zorko igral 35 ur in 32 minut, istega leta novembra pa Martin Težak 36 ur, 56 minut in 36 sekund. Leta 2023 je Goterjev nekdanji učenec Anže Krevh podrl takratni rekord s časom 53 ur, 53 minut in 53 sekund, vendar je Christelle de Franceschi iz Francije že mesec dni kasneje rekord ponovno prevzela.

Takratni rekord Franceschijeve je bil 75 ur, 26 minut in osem sekund, a je nedavno čas še izboljšala, in sicer na 80 ur, 53 minut in 28 sekund.