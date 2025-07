Današnja gorska etapa krajša, razlog v bolezni goveda

Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so bili primorani spremeniti potek 19. etape med Albertvillom in La Plagnom zaradi izbruha nalezljive bolezni pri govedu v bližini prelaza Col des Saisies. Etapa bo krajša in bo merila 95 kilometrov namesto sprva načrtovanih 129,8 kilometra.

V čredi goveda, ki se nahaja prav na območju prelaza, so odkrili izbruh nodularnega dermatitisa – nalezljive bolezni, ki prizadene predvsem govedo in zahteva takojšnje ukrepe, vključno z usmrtitvijo živali. Zaradi stiske lokalnih kmetov in želje po ohranjanju mirnega vzdušja ob trasi so se organizatorji v sodelovanju z lokalnimi oblastmi odločili, da se ta del trase izpusti.

Etapa se bo vseeno začela v Albertvillu

Etapa se bo vseeno začela v Albertvillu, kot je bilo načrtovano. Ceremonialni štart bo ob 14:30, kar je eno uro pozneje kot prvotno predvideno. Po sedmih kilometrih parade bodo kolesarji zavili proti cesti D925, kjer bo uradni štart. Nato se bo trasa znova priključila prvotni poti tik pred krajem Beaufort, na 52,4 kilometru po začetnem načrtu.

Tadej Pogačar hiti proti skupni zmagi na letošnjem Touru. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Zaradi spremembe bo etapa krajša in bo merila 95 kilometrov namesto sprva načrtovanih 129,8 kilometra. Glavna razlika je v tem, da bo karavana tokrat obšla prelaz Col des Saisies, ki bi sicer predstavljal pomemben gorski izziv v zadnjem tednu dirke.

Organizatorji Toura so ob tem izrazili solidarnost s prizadetimi kmeti in poudarili, da je bila sprememba nujna zaradi izrednih razmer. Kolesarska dirka se bo kljub skrajšanju nadaljevala nemoteno, sprememba pa ne bo bistveno vplivala na splošen potek dirke.