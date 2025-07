Ministrstvo pri gradnji na Parmovi ulici še vztraja

V nadaljevanju preberite:

V neposredni bližini Islamskega centra na Parmovi ulici se trenutno gradita dve večji soseski. Družba Palo Alto iz Ivančne Gorice zaključuje gradnjo 68 stanovanj, le nekaj metrov stran pa britanski sklad Zetland Capital gradi prvih 153 stanovanj, v drugi fazi jih načrtujejo še 193. Na zemljišču med Parmovo, Džamijsko in Sarajevsko ulico pa država že osem let načrtuje gradnjo upravne stavbe, kjer bi pod isto streho združili ministrstva in organe v njihovi sestavi. Kaj se dogaja s tem projektom oziroma ali ga je država že opustila?