Kaj ima Rafutski park pri Novi Gorici opraviti z radičem? Kaj ima radič opraviti z aleksandrinkami? In kaj imajo aleksandrinke opraviti s padlim rdečim hrastom? Odgovore ponuja razstava Neje Tomšič (kurator Nikolaos Akritidis), kalejdoskopski preplet risb, akvarelov, kiparskih okvirov, reliefov, grafik in zvočne postavitve, ki v galeriji Ravnikar do konca avgusta prinaša premislek o zgodovini, skrbi in pripadnosti.