Se zavedamo pomembnosti sluha?

Ker v resnici poslušamo z ušesi in slišimo z možgani, je pomembno, da so možgani ravno prav zaposleni. Vsak dan si vzemimo nekaj minut za dejavnosti, ki krepijo spomin in možgane. Odlična telovadba za možgane je učenje tujega jezika in na primer igranje instrumenta – zadostuje že nekaj minut na dan, da ohranimo možgane aktivne.

Prvi znaki slaboslišnosti

Eden prvih znakov, da z našim sluhom morda nekaj ni v redu, je, da se nam dozdeva, da ljudje okrog nas ne govorijo dovolj glasno in razločno. Lahko se nam tudi dogaja, da v pogovoru ne razumemo bistva, ker ga nismo dobro slišali in razumeli. Posebej zahtevni so pogovori v hrupnem okolju, na primer v restavraciji ali pa na kakšni zabavi. Še en tak precej očiten znak je glasneje nastavljen televizijski in radijski zvok.

Izguba sluha se večinoma ne zgodi naenkrat, sluh po navadi izgubljamo postopno. Sami si običajno tega, da slabo slišimo, nekaj časa nočemo priznati, ampak prav je, da smo pozorni na morebitne znake in da upoštevamo naše bližnje, če opažajo, da slabše slišimo.

Po korakih do boljšega sluha

Prvi, zelo pomemben korak je, da sami sebi priznamo, da ne slišimo več najbolje in da potrebujemo pomoč. Preprost test sluha lahko opravite kar po spletu z uporabo našega Online Test Sluha.

Če vam bližnji vztrajno govorijo, da slabo slišite, in če je bil tudi rezultat on-line testa ne najbolj obetaven, se lahko prijavite na brezplačen preizkus sluha v enem od slušnih centrov.

Slušni akustik vam bo svetoval, kako naprej. Če imate konkretne znake slaboslišnosti, vas bo napotil do osebnega zdravnika, ki vam bo po svoji presoji izdal napotnico za specialista ORL. Če bo ta ocenil, da bi za vašo boljšo komunikacijo potrebovali slušni aparat, se z izvidi nato oglasite v najbližjem slušnem centru, kjer vam bodo slušni akustiki svetovali pri izbiri ustreznega modela slušnega aparata.

Preizkus slušnega aparata v domačem okolju

Slušni akustik se bo z vami pogovoril in vam svetoval najbolj ustrezno izbiro slušnih aparatov, razložil delovanje in uporabo aparatov. Nekatere slušne aparate lahko po dogovoru preizkusite tudi v svojem domačem okolju. Po dogovorjenem času uporabnik in akustik skupaj preverita, ali se je uporabnik navadil na uporabo slušnega aparata in ali je treba še kaj drugače nastaviti oz. spremeniti.

Zaščita sluhovoda pred hrupom in vodo

Poleti ljudje velikokrat iščejo kakovostne čepke za ušesa, ki ščitijo pred vdorom vode in tudi pred hrupom.

Po meri narejene silikonske čepke za ušesa priporočamo v primerih, ko bi lahko vdor vode v sluhovod pomenil težavo oz. posledično vnetje – na primer pri otrocih, ki imajo v bobnič vstavljene timpanalne cevke. Čepki za ušesa so zelo primerni za vse, ki jim po plavanju ne steče voda iz ušes, pozneje pa se to kaže v obliki bolečin in vnetij. Čepke svetujemo tudi vsem, ki so zelo veliko v vodi, tako da so koža, sluhovod in bobnič nenehno mokri in posledično tudi bolj dovzetni za vnetja ali poškodbe – v teh primerih so čepki za ušesa zgolj preventiva.

Če vas moti na primer hrup v kampu ali pa imate hotelsko sobo na živahni ulici, vi pa ne morete spati, potem so čepki za ušesa idealna rešitev. Zelo prav pa pridejo tudi, če ob vas nekdo zelo močno smrči.

Čepki so primerni za odrasle in za otroke.

Najdaljša tradicija slušnih aparatov v Sloveniji

Lani je minilo 50 let, odkar je g. Peter Kropivšek v Slovenijo in takratno Jugoslavijo pripeljal prve slušne aparate blagovne znamke Widex. V tistem obdobju je bilo potrebnih veliko stvari, ki so danes samoumevne, postaviti na svoje mesto: vzpostaviti sodelovanje z zdravniki, urediti zadeve na področju zdravstvenega zavarovanja in subvencioniranja slušnih aparatov, se nasploh bolj približati naglušnim ... Začelo se je z dvema ambulantama v Ljubljani in Mariboru, kjer so na podlagi napotnice predpisovali slušne aparate, danes pa je mreža ambulant in Widexovih slušnih centrov močno razširjena po vsej Sloveniji. Slušne centre Widex lahko najdete na kar 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

G. Kropivšek je sicer že upokojen, podjetje zdaj vodita njegovi hčeri, tako da se še naprej ohranja družinsko podjetje z visokimi vrednotami. V 50-letni zgodovini je podjetje zgradilo močan odnos z uporabniki in še naprej optimistično gleda v prihodnost, vodstvo in zaposleni pa so ponosni na prehojeno pot in dosežke. Več o začetkih, prehojeni poti in obetih za prihodnost najdete v dokumentarnem filmu, ki je nastal ob 50-letnici slušnih aparatov v Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Slušni aparati Widex