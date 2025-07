Advance Capital Partners v prevzem Mass

Advance Capital Partners (ACP) je z lastniki uspešnega slovenskega trgovca z obutvijo Mass sklenil dogovor o nakupu večinskega lastniškega deleža podjetja. Po izpolnitvi odložnih pogojev in pridobitvi soglasij pristojnih agencij za varstvo konkurence bo specializirani investicijski sklad, s katerim upravlja Advance Capital Partners, pridobil 60-odstotni lastniški delež družbe. Zaključek transakcije je predviden v jesenskih mesecih, so spročili iz ACP.

Večinski lastnik verige Mass, ki deluje v Sloveniji, na Hrvaškem in Avstriji je Sašo Apostolovski. V treh desetletjih je Mass zrasel v močnega regijskega trgovca z obutvijo, ki ima v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji že 520 zaposlenih. Ker želimo izkoristiti celoten potencial podjetja, smo se s preostalimi družbeniki odločili za partnerstvo z Advance Capital Partners, kar nam bo v naslednjem strateškem obdobju pomagalo pri uresničevanju ambicioznih načrtov. Odločitev je bila sprejeta premišljeno, naš cilj pa je dodatno okrepiti položaj v Sloveniji in na Hrvaškem ter razširiti obseg poslovanja v Avstriji. S podporo Advance Capital Partners v kratkem načrtujemo tudi širitev trgovskega in spletnega poslovanja na Češko, Bolgarijo in Romunijo, v naslednjih petih letih pa želimo prodreti tudi na trge ostalih držav srednje in vzhodne Evrope. Celotna regija je v segmentu obutve in modnih dodatkov zelo perspektivna, tudi v prihodnje pa je v tem delu Evrope pričakovati nadpovprečno stopnjo rasti potrošnje kupcev,« je ob sklenitvi partnerstva povedal direktor in ustanovitelj Massa Sašo Apostolovski, ki tudi po zaključku transakcije ohranja aktivno vlogo v skupini Mass, skupaj s preostalimi dosedanjimi partnerji pa ostajajo 40-odstotni lastniki.

»S specializirano trgovino in e-commerce imamo v Advance Capital Partners že veliko izkušenj, to pa je tudi ena od naših strateških panog,« je povedal Aleš Škerlak, predsednik uprave Advance Capital Partners. »Naši načrti za nadaljnji razvoj Mass so zelo ambiciozni. V naslednjih petih letih želimo odpreti še približno 100 novih poslovalnic in potrojiti letno prodajo na okoli 300 milijonov evrov. Na eni strani si želimo, da se bo Mass širil na obstoječih treh trgih, na drugi strani pa prodrl tudi na nove trge in z nadgradnjo poslovnega modela postal vodilni večkanalni trgovec z obutvijo in modnimi dodatki v srednji in vzhodni Evropi,« je o prihodnjih načrtih še povedal Škerlak.