Manchester City s Pumo sklenil rekordni posel

Manchester City in nemško podjetje športne opreme Puma sta podpisala desetletno podaljšanje pogodbe. Sodelovanje bo trajalo vsaj do leta 2035 in bo manchestrskemu klubu na sezono prineslo več kot 115 milijonov evrov letno, v desetih letih pa več kot 1,15 milijarde evrov. Po poročanju britanskega BBC-ja je to najbolj donosen dogovor v zgodovini premier league.

»S podaljšanjem pogodbe bosta lahko Manchester City in Puma v prihodnjih sezonah še naprej uvajala inovacije in ustvarjala izdelke, ki bodo privlačni za vedno večjo globalno skupnost navijačev kluba,« so zapisali na spletni strani desetkratnih angleških prvakov.

City in nemški opremljevalec sta leta 2019 sklenila prvi dogovor, po katerem je klub zaslužil okoli 75 milijonov evrov na sezono. Z novo pogodbo bo tako služil več kot njegova nasprotnika, Manchester United in Liverpool, ki imata sklenjen dogovor z Adidasom. Prvi na sezono prejme 104 milijone evrov, aktualni angleški prvak pa 69 milijonov evrov.

Po podpisu prvotne pogodbe so meščani osvojili štiri zaporedne naslove v angleškem prvenstvu in leta 2023 postali evropski prvaki. Klub je tako v finančnih poročilih do konca junija 2024 zabeležil prihodke v višini skoraj 825 milijonov evrov, komercialni prihodki pa so se povečali na slabih 400 milijonov evrov.