Skrivnosti zobnega kamna

Ste se kdaj vprašali, zakaj se zobni kamen tako pogosto nabira ravno na notranji strani spodnjih sprednjih zob? No, niste edini.

Zobni kamen ima svoje značilnosti in vzroke za nastanek, ki so pomembni za razumevanje ustne higiene, če želimo ohranjati zdravje zob in dlesni.

Zobni kamen nastane z mineralizacijo mehkih zobnih oblog, ki se nabirajo na zobeh in protetičnih nadomestkih, kot so zobne zalivke, zobne prevleke in proteze ter zobni implantati. Zobni kamen ni nadležen le zaradi svojega videza, temveč tudi zaradi potencialnih težav, ki jih povzroča v naših ustih.

Kje se najpogosteje nabira zobni kamen?

Sčasoma se količina zobnega kamna povečuje, še posebej na notranji strani spodnjih sprednjih zob, kjer ga je več. Razlog za to je predvsem številčnost žlez slinavk na ustnem dnu. Od sestave sline je odvisna tudi mineralizacija mehkih zobnih oblog.

Vsakemu izmed nas se nabira določena količina zobnega kamna, kar je odvisno od sestave sline, starosti in lokacije nabiranja. Okoliški dejavniki, kot sta kajenje in uživanje določenih živil, lahko vplivajo na barvo in trdoto zobnega kamna. Na barvo zobnega kamna, ki nastaja pod robom dlesni, pa vpliva tudi krvno barvilo.

Pomembno je ločiti zobni kamen, ki se nabira ob robu dlesni in nad dlesnijo in je viden, od tistega, ki se skriva pod robom dlesni in navadno ni opazen. Oba tipa zobnega kamna zahtevata pozornost, posebno tisti, ki se skriva pod dlesnijo in ga sami ne opazimo in še hitreje povzroči vnetje in krvavenje dlesni.

Ali lahko preprečimo nastanek zobnega kamna?

Lahko, vendar pa je zaradi sodobnih prehranjevalnih navad in pogosto pomanjkanja znanja o pravilni ustni higieni to težko dosegljivo. Več kot 30 % zobnih oblog, še posebej tistih pod robom dlesni, pacienti ne morejo odstraniti sami. Posebno pomembno je odstranjevanje zobnega kamna in preprečevanje čezmernega nastajanja pri pacientih s parodontitisom.

Mnogi ne razumejo prave vrednosti in pomembnosti profesionalne ustne higiene

Ukoreninjena navada večine ljudi je, da kupujemo popuste in ne tega, kar potrebujemo in kar nam prinaša dodano vrednost. Ali s popustom resnično prejmemo enakovredno storitev?

Z omejenimi finančnimi zmožnostmi se naučiš pametneje izbirati. Kaj pa je pametna izbira? Pomembno se je zavedati, da je zelo spodbudno dejstvo, da si s pravočasnimi in rednimi obiski pri ustnem higieniku zagotovite tako dobro ustno zdravje kot znanje, ki ga uporabljate za vzdrževanje ustrezne ustne higiene doma; zase in za svoje domače. Priporočljiv je dvakrat letno obisk ustnega higienika. Vaša investicija pa je dolgoročna, zobe boste ohranjali zdrave in s tem prihranili denar, ki bi ga v nasprotnem primeru namenili za rehabilitacijo zob. Zobje in denarnica vam bodo hvaležni!

Res je, da marketinške strategije z oglaševanjem s popusti in kuponi ustvarijo pričakovanja nižjih cen in večjih količin. Kaj pa kakovost opravljene storitve, časovnica, materiali, izvedba …

Kaj so razlogi za uporabo kuponov in ponudbo »dampinških« cen storitev?

Potreba po pridobivanju izkušenj.

Privabljanje strank s ponujanjem ugodnosti za pridobivanje nove klientele.

Včasih nižje cene lahko pomenijo nižjo kakovost storitev.

Družbena percepcija in neprepoznavanje vrednosti strokovne in kakovostne storitve.

Včasih celo podcenjevanje lastnega dela.

Zakaj pa razlike v ceni istih storitev?

Višje cene običajno odražajo višjo kakovost storitev.

Sodobna oprema, uporaba novejše tehnologije in kakovostni materiali lahko povečajo stroške.

Bolj izkušen in specializiran kader pogosto vzdržuje na trgu višje cene, tudi zaradi večjega povpraševanja in cenjenje dela.

Vlogo igra tudi lokacija.

Težava je lahko čisto preprosta in to je terminologija; ne boste verjeli, vendar lahko se zgodi, da ste zaradi neprimerno uporabljenih besed prikrajšani za kakšno storitev. Besede so lahko vir nesporazumov!

Kaj se skriva za besedno zvezo »čiščenje zobnega kamna«? Kakšno ponudbo pa boste vi sprejeli? Ali boste pristopili z vprašanjem, kakšna je cena, ali vas bo zanimalo, katere storitve so ovrednotene v ponujeni ceni? Ali boste zadovoljni le s čiščenjem zobnega kamna na sprednjih spodnjih sekalcih?

Uporaba izraza »čiščenje zobnega kamna« pogosto ne zajema celotnega obsega storitev, ki jih vključuje profesionalna ustna higiena:

klinični pregled ustne sluznice

pregled parodontalnega stanja

svetovanje o ustrezni ustni higieni

odstranjevanje mehkih in trdih zobnih oblog

poliranje zob

peskanje zob

Pomembno se je pozanimati, kaj vse vključuje storitev, ki je oglaševana kot »čiščenje zobnega kamna«. Načeloma se čiščenje zobnega kamna, bolj natančno odstranjevanje mehkih in trdih zobnih oblog, nikoli ne izvede brez poliranja zob. Celostna storitev profesionalne ustne higiene bi morala vključevati vse zgoraj naštete korake.

Novejša je besedna zveza »vodena terapija biofilma«, ki narekuje storitve peskanja zunanjih zabarvanj in nato ultrazvočnega odstranjevanja mehkih in trdih zobnih oblog ter poliranja.

Kako vam lahko pomagamo?

V ordinaciji Dober ustni higienik razumemo vaše potrebe in skrbi ter pomembnost rednega in strokovnega čiščenja zob, pomembnega za preprečevanje nastanka in nabiranja zobnega kamna.

Odstranjevanje zobnega kamna se opravi s tehnološko dovršenimi pripomočki, nežno in učinkovito. Hkrati pa vam z veseljem individualno svetujemo o primernih tehnikah in pripomočkih za domačo ustno nego.

