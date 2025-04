Slovenka s kužkom Mangom posnela najlepšo fotografijo živali

Mlada slovenska fotografinja Nika Kuplenk Golobič je bila nagrajena na tekmovanju mednarodne zveze fotografov žival (International Society of Animal Photographers), ki sodi pod okrilje ameriških profesionalnih fotografov (Professional Photographers of America). Dosegla je prvo mesto v kategoriji psi na prostem, prejela nagrado po izboru sodnikov in v skupnem seštevku osvojila naslov fotografinja živali 2025.

»Zelo sem si želela ene zmage v kategoriji, niti v najbolj norih sanjah pa si nisem predstavljala, da bom osvojila glavno nagrado. Vse, kar lahko rečem, je, da sem izjemno vesela in hvaležna sodnikom ter svojim zvestim strankam,« je ob zmagi povedala Nika.

Fotografija bostonske terierke Bounty pri teku po vodi. FOTO: Nika Kuplenk Golobič

Nagrajena fotografija ima naslov Duh in prikazuje Nikinega psa Manga pasme romanski vodni pes. Psiček v temi leži na skali sredi potoka in gleda naravnost v objektiv. Nika je s fotografskim znanjem in spretnostjo združila dve fotografiji – portret psa in fotografijo zamegljene vode, ki jo je dosegla z daljšo ekspozicijo. Obe fotografiji sta bili posneti v Iškem vintgarju pozno popoldne, Nika pa je pri obdelavi končne fotografije dan spremenila v noč za večji dramatični učinek, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nika Kuplenk Golobič z Mangom. FOTO: Nika Kuplenk Golobič

Tehnična dovršenost, zgodba, učinek

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je fotografsko tekmovanje potekalo v dveh delih. Prvi del ocenjevanja je potekal v živo po spletu 2. aprila, kar pomeni, da so tekmovalci lahko na daljavo spremljali ocenjevanje petčlanskega sodniškega zbora in morebitno komentiranje fotografij. Nika je za fotografijo Duh prejela povprečje 96 točk, dva sodnika sta ji dodelila popolno oceno sto točk. Sodnike so prepričali tehnična dovršenost, zgodba ter učinek, ki ga ima fotografija na gledalca.

Zlata prinašalka Lučka pri teku po vodi. FOTO: Nika Kuplenk Golobič

Drugi del tekmovanja je potekal za zaprtimi vrati. Takrat so sodniki še enkrat pod drobnogled vzeli deset najboljših fotografij iz vsake kategorije in določili zmagovalce vseh 14 kategorij.

Nika se je uvrstila v finalni del s sedmimi fotografijami v petih različnih kategorijah. V razglasitvi zmagovalcev danes ponoči je izvedela, da je poleg zmage v kategoriji v skupnem seštevku točk osvojila tudi naslov fotografinje živali leta 2025. Za komaj dve točki je premagala lanskoletno zmagovalko, Američanko Judy Reinford, s katero sta se že večkrat srečali v finalnih delih tekmovanj.

Studijska fotografija mladička mejnega ovčarja Haruja. FOTO: Nika Kuplenk Golobič

K Nikini zmagi so poleg prej omenjene fotografije prispevale še štiri – studijska fotografija avstralske ovčarke Kode in mejne ovčarke Rivie, studijska fotografija mladička mejnega ovčarja Haruja, fotografija zlate prinašalke Lučke pri teku po vodi in fotografija bostonske terierke Bounty pri teku po vodi.