Slovo znamenitega arhitekta

V 92. letu starosti let je umrl Yrjö Kukkapuro, priznani finski oblikovalec, katerega postmoderni slog stolov je sooblikoval podobo številnih čakalnic, pisarn in dnevnih sob po vsej Finski, njegovi izdelki pa so bili med drugim razstavljeni v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku in Muzeju Victoria in Albert v Londonu.

Kukkapuro je umrl v soboto na svojem domu v bližini Helsinkov, je za javnost potrdila njegova hči Isa Kukkapuro-Enbom. Vzroka smrti ni razkrila.

»Skoraj vsak Finec je sedel na stolu, ki ga je oblikoval – na postaji podzemne železnice, v banki, v šoli ali knjižnici,« je v studiu Kukkapuro, ki ga vodi ravno Isa Kukkapuro-Enbom, zapisali v sporočilu za javnost. »Yrjö Kukkapuro ni nikoli nehal oblikovati in prihajati z novimi idejami. Vse do konca je razmišljal o konceptu svojega novega stola, katerega načrt je bil jasen v njegovih mislih.«

»V karieri, ki je trajala več kot 70 let, so bili Kukkapurovi stoli hvaljeni zaradi udobja, funkcionalnosti in ergonomije ter dizajna in so predstavljali imena, kot so Ateljee, Karuselli-chair, Long Chair in, njegov najbolj znan, Experiment,« so zapisali v Guardianu.

Stol Experiment, zasnovan leta 1982, je veljal za avantgardnega, vendar je nazadnje postal komercialno uspešen. Opredeljujejo ga kot prelomnico za postmoderni stil pohištva. Čeprav se je njegova proizvodnja ustavila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je evropska znamka za oblikovanje pohištva Hem leta 2021 zaprosila Kukkapuro za dovoljenje za njegovo reprodukcijo z manjšimi prilagoditvami obsega in konstrukcije.

»Žalostni smo zaradi novice o Yrjöjevi smrti in naše misli so z njegovo družino,« je povedal ustanovitelj in glavni izvršni direktor Hema Petrus Palmér. »Bil je pionir pri oblikovanju pohištva in nam je pokazal, da je nekonformistični pristop edini način za doseganje trajne dediščine.«

Stol Experiment se je na Hemovi spletni strani v nedeljo prodajal po ceni do 2399 evrov, kjer so ga v opisu označili za »brezčasnega, drznega in tako prepričljivega danes kot na dan, ko je bil ustvarjen«.

Kukkapuro je zasnoval družinski studio in dom s streho v obliki valov in steklenimi okni od tal do stropa. Zgrajena je bila v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja zanj in njegovo ženo, umetnico Irmeli Kukkapuro, ki je umrla leta 2022. Naslednje leto naj bi hiša in studio dobila status muzeja.