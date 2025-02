Obrt, ki se ne spreminja, prej ali slej izgine

V nadaljevanju preberite:

Lei in Jovana Zhang sta konec lanskega leta v okviru prvih mednarodnih Rog Dizajn Dnevov v Centru Rog vodila eno od petih brezplačnih delavnic Rog Kreaton, ki so se je udeležili na razpisu izbrani mladi oblikovalci, arhitekti, rokodelci in inženirji. Skupna tema delavnic je bila Kaj se lahko naučimo od prednikov?, njuna mlada ekipa pa si je z uporabo umetne inteligence v tradicionalnih obrteh obdelave lesa, tekstila in stekla prislužila tudi prvo nagrado v obliki dvotedenskega rezidenčnega bivanja v Centru Rog ter letno članarino in uporabniški paket za udeležbo na Rogovih delavnicah.

Dvojica sodeluje z nemškim oblikovalcem Christopherjem Johnom. Iz Milana, globalnega oblikovalskega središča, kjer so se spoznali, so svoje delovanje preselili na Kitajsko.