Kako je zasnoval kozarec, da po par viskijih ne začne drseti iz roke

Ni ga in za časa naših življenj ne bo Slovenca, ki bi imel po vsem svetu realiziranih toliko odmevnih arhitekturnih del, urbanističnih rešitev in uporabnih predmetov. Boris Podrecca je paradigmatični Srednjeevropejec, ki sočasno prebiva v različnih jezikih in kulturah. Eleganten mislec ustvarjalnosti, ki je predaval na Harvardu in drugih uglednih univerzah, enakopraven, samozavesten sogovornik najvidnejših svetovnih arhitektov in urbanistov, s katerimi tudi prijateljuje in je mnoge od njih pripeljal na Piranske dneve arhitekture.

Odraščal je v večkulturnem Trstu in se ima za Kraševca, kamor umešča tudi Fabianija in Plečnika, je pa tudi Dunajčan, ponosen dedič srednjeevropske arhitekturne tradicije, ki teče od Otta Wagnerja prek Adolfa Loosa do Jožeta Plečnika. Njegovi domovi, tudi tisti »stran od doma«, so ob vodi.

Pogovor s šarmantnim Borisom Podrecco je kraljevska učna ura umetnostne zgodovine in zahteva pozornega poslušalca, saj gibko prehaja iz jezika v jezik, iz dobe v dobo, ene umetniške discipline in kulture v drugo, številne historične reference pa si podajajo roko z osupljivimi prvoosebnimi izkušnjami. Te dni še vedno poln načrtov in ustvarjalnega navdiha praznuje 85. rojstni dan, ob tem pa je bila pravkar odprta pregledna razstava njegovih del v kreativnem središču Center Rog.