SNG Drama Ljubljana: Še nocoj na starem odru – in potem nikoli več

Z nocojšnjo uprizoritvijo ljubezenske zgodbe Edmonda Rostanda – ter poslovilnimi besedami odrskega Cyranoja Jureta Henigmana ob koncu predstave – se bodo zaprla vrata ljubljanske Drame in kolektiv 139 zaposlenih, med katerimi je 42 igralk in igralcev, se bo preselil v Šiško, na začasno lokacijo z naslovom Litostrojska cesta 56 ali kar hala L56, kjer bodo vse službe Drame ostale do zaključka celovite prenove gledališča.

Z njimi se seli približno 516 tekočih metrov kostumov, 130 reflektorjev z velikega odra in 70 reflektorjev iz Male Drame, 85 škatel rekvizitov in 30 lesenih zabojev raznovrstnih odrskih pripomočkov, medtem ko se bo 263 kvadratnih metrov arhiva preselilo v Dramino skladišče v Šentvidu.

Večina stvari je že zapakiranih, predvideno je, da bo glavnina na novem naslovu že konec meseca. Na Litostrojsko bodo prenesli tudi 361 sedežev velike dvorane, ki bodo montirani v novo zgrajeno dvorano velikega odra v hali L56 ter tako ohranjali spomin na zgodovinsko stavbo v središču mesta. V obnovljeno stavbo jih pozneje ne bodo vrnili, v gledališkem fundusu bodo na voljo za morebitne predelave in uporabo v scenografijah uprizoritev. Gledališka zgradba, ki stoji na vogalu Erjavčeve in Slovenske ceste, je bila kot nemško gledališče zgrajena po načrtih dunajskega arhitekta Alexandra Grafa in je ob odprtju – 4. oktobra 1911 z Wagnerjevim Kaisermarschem – sprejela 647 gledalcev.

Med drugo svetovno vojno so gledališče preimenovali v Državno gledališče Ljubljana, leta 1944 pa v Slovensko narodno gledališče na osvobojenem ozemlju. Stavbo so v 60. letih dogradili z dvema prizidkoma in občasno osveževali ambient in fasado, to pa je bilo tudi vse. Da je celoten objekt dotrajan in zastarel, da dvorane ne ustrezajo potrebam sodobnega gledališča, vključno z neprimernimi prostori za gledalce, se je potem govorilo desetletja. Po treh neuspešnih poskusih – pripravljenih razpisov in projektnih študij – je leta 2017 med 13 projekti, prispelimi na arhitekturni natečaj, ocenjevalna komisija izbrala projekt Bevk Perović arhitektov, ki so po mnenju komisije uspešno odgovorili na izziv, kako povrniti dostojanstvo staremu gledališču.

Garderobe za obiskovalce bodo nocoj zadnjič sprejele »prtljago« gledaliških navdušencev. FOTO: Blaž Samec

Skoraj vse je že pripravljeno na selitev, ki naj bi bila končana do konca meseca. FOTO: Blaž Samec

Prostori v stari Drami se počasi praznijo.FOTO: Blaž Samec

Z ansamblom in podpornimi službami se iz središča Ljubljane seli tudi pol (tekočega) kilometra kostumov. FOTO: Blaž Samec

Interni bife v kleti, kultni prostor za igralce Drame, za priprave, za odmor, za druženje

Da je celoten objekt dotrajan in zastarel, da dvorane ne ustrezajo potrebam sodobnega gledališča, vključno z neprimernimi prostori za gledalce, se je govorilo desetletja. FOTO: Blaž Samec

516 tekočih metrov kostumov, 85 škatel rekvizitov, 30 lesenih zabojev raznovrstnih odrskih pripomočkov ....FOTO: Blaž Samec

Na Litostrojsko bodo prenesli tudi 361 sedežev velike dvorane. FOTO: Blaž Samec