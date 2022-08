Šest desetletij v njegovi mreži

V nadaljevanju preberite:

Zamisel je bila nenadejana: iz enega najmanj priljubljenih bitij, pajka, ustvariti superjunaka, katerega supermoči bi bile na strani dobrega. Nastal je Spider-Man, ki je glede na rojstno letnico počasi že za med penzioniste, a se ji karseda izogiba.

Je otrok 60. let minulega stoletja in v aktualnem mesecu tudi sam praznuje 60 let, odkar se je prvič pojavil v obliki stripovskega junaka. V tem času je iz Marvelovih stripov preskočil še v medije igranega in animiranega filma, video iger in najrazličnejših publikacij. Že v času pop arta tudi v umetnost Andyja Warhola ali Roya Lichtensteina.

Spider-Man je otrok t. i. srebrne dobe ameriškega stripa, ki zaobjema čas od leta 1956 do 1969. Svoj prostor v trafikah si je moral izboriti, ko so v njih že dolgo vladali Superman, Batman, Stotnik Amerika in drugi superjunaki z rojstnimi letnicami v uvodni zlati dobi, ki je postavljena v čas od leta 1938 dalje (tretjo, bronasto pa so umestili med leti 1970 in 1985).

Prvi korak Spier-Mana, ki je dvodelno ime z vmesnim vezajem dobil, da bi se jasno ločil od konkurenčnega Supermana založniške hiše DC Comics, se je zgodil v avgustovski številki Amazing Fantasy #15, zasnovala pa sta ga scenarist in producent Stan Lee in risar Steve Ditko, ki sta v naslovno vlogo postavila lik Petra Parkerja, osirotelega srednješolca, doma v newyorškem Queensu, ki, zatem ko mu je starša vzela letalska nesreča, odrašča pri teti in stricu. V šoli ni med najbolj priljubljenimi, zanima ga znanost.