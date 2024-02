Stabilizirane rastline – cvetličarska ali jezikovna inovacija?

Se spomnite brezhibnih vrtnic v prozorni škatli, ki čakajo na kupce na bencinskih črpalkah, ponavadi blizu blagajne? In ste že naleteli na reklamo za stensko oblogo ali zgolj dekoracijo iz t. i. dekorativnega mahu, nenavadno živih barv? Kaj imajo skupnega, se sprašujete. Raztopino glicerina, živilska barvila in biznis.

Nekdaj smo poznali sveže rezano cvetje, šopke in venčke iz posušenega cvetja, mah v jaslicah je bil nabran tik pred okraševanjem, v nekaterih družinah so skoraj enakovredno uporabili lanskega, čez leto skrbno shranjenega v škatli, dobilo se je cvetje iz blaga, papirja in plastično cvetje za takrat, ko so bile vremenske razmere na pokopališču neizprosne.

Stabilizirane rastline – vrtnice in mah iz uvoda – niso nič od tega, prodajajo se s pridevniki naravne, dolgožive, ekološke, za stenske obloge iz mahu se navaja celo, da so »žive«. A najsi gre za vrtnice, katerih »stabiliziranje« je velika industrija, hortenzije, statice, evkaliptusove, bršljanove vejice ali druge okrasne rastline, ki so videti kot prave, vedno gre za rastline, ki so nekoč bile žive, a so jih s posebnimi tehnikami »zamrznili«, ko je bil njihov videz najlepši, in jih preparirali s kemikalijami. Te naj zdravju ne bi bile škodljive.

Stabilizirane rastline so preparirane rastline

Drugi izraz za tako obdelane rastline je tudi »preparacija« – že pred leti smo pisali o prepariranih vrtnicah, ki zdržijo leta … Gre za isto stvar, le včasih se pojavijo novo ime, nova tržna niša in nove potrebe kupcev, ki bi se radi zanesli na vedno sveže cvetje v vazah, dekorativne aranžmaje za Instagram ali dizajnirane stenske obloge iz maha noro zelenih barv …

Lastnosti omenjenih oblog naj bi bili tudi velika zvočna izolativnost in sposobnost, da ohranjajo zračno vlago v prostoru – najbrž jim zato pravijo obloge iz »živega« ali »pol živega« mahu. Tudi preparirani mah ima podobno strukturo kot živi. Njegovo blazinasto rast tvori na stotine stebelc z listki, prostorčki med njimi pa lahko ujamejo zračno vlago in jo po potrebi oddajajo v prostor. Kaj pa njihovi noro zeleni odtenki? Prepariranemu mahu v eni od faz obdelave dodajo živilska barvila – enako je pri vseh drugih stabiliziranih ali prepariranih rastlinah, da za zmeraj ohranijo barve, še lepše od naravnih.

Postopek »stabilizacije«

Rastline porežejo takrat, ko so videti najlepše in v najboljši kondiciji. Potem jih dehidrirajo, vendar ne s sušenjem na zraku, temveč navadno s potopitvijo v alkohol, ki nase veže vodo. Dehidrirane rastline potem namočijo v raztopino vode in glicerina, ki po rastlinskih žilah prodre v pore. Dodatna faza je osvežitev barv z živilskimi barvami.

Lastnosti »stabiliziranih« rastlin

Po zgornjem postopku pripravljene rastline se na veliko uporabljajo pri dekoriranju prostorov, aranžmajev itd. Njihova cena dosega večkratnik cene rezanega cvetja, njihova življenjska doba naj bi bila od nekaj let do desetletja, kolikor naj bi zdržale obloge iz mahu. Trajnost je odvisna od vrste in občutljivosti rastline.

Poleg dolgoživosti so tako preparirane rastline priljubljene tudi zato, ker ne potrebujejo oskrbe. A se je vseeno treba držati priporočil, da jim ne bi skrajšali življenjske dobe: preparirane rastline niso za v vodo, torej jih ne moremo kombinirati s svežim rezanim cvetjem; njihovi obstojnosti škodita tudi izpostavljenost močni sončni svetlobi in bližina vročih grelnih teles.

