Tajči napisala spomine: (Ne)zlomljena

Tatiana Cameron (53), rojena kot Tatjana Matejaš, vsem bolj znana kot Tajči, ki je leta 1990 nekdanjo skupno državo Jugoslavijo predstavljala na pesmi Evrovizije s skladbo Hajde da ludujemo, je izdala knjigo z naslovom (Ne)zlomljena. Kot piše Jutranji list, je v njej veliko intimnih podrobnosti iz njenega življenja, ki doslej niso bile znane.

Tajči je komaj dvajsetletna po Evroviziji postala ena najbolj popularnih glasbenic, njene skladbe so postale uspešnice (Smokvica, Sedamnaest ti je godina, Dvije zvjezdice ...), a se je na vrhuncu svoje kariere, že leta 1991 odločila zapustiti Hrvaško in se preselila v Ameriko. Tam si je ustvarila družino in nadaljevala z glasbo.

Tu sem doma

V knjigi z naslovom (Ne)Slomljena, (Ne)zlomljena, bralce vodi skozi svoje življenjske vzpone in padce, od otroštva na Hrvaškem prek glasbene kariere pa vse do življenjskih izzivov partnerstva, materinstva in izgube, njen mož je umrl po bitki z rakom pred šestimi leti. S svojo iskreno zgodbo spodbudi bralce, da najdejo lastno moč. Gre za kombinacijo zgodb, poezije, zapisov dnevnikov ...

Na četrtkovi promociji knjige v Zagrebu je – ganjenemu občinstvu, a tudi sama precej čustvena – prebirala odlomke iz svoje knjige in pela svoje skladbe. To je njena tretja knjiga, a prva za hrvaško tržišče, sicer tudi redno piše blog. Pisala jo je dolgo, več kot 11 let, gre za zelo intimno izpoved, ki sicer ostaja v dnevnikih, a se je odločila, da jo izda v knjigi. »Ker vem, kako so take knjige pomagale meni. Vem, da nisem sama v tej bolečini in na poti, ki jo prehodimo vsak na svoj način, le da nekateri malo težje, drugi lažje.«

Tatiana je napovedala veliki koncert 11. oktobra v Koncertni dvorani Vatroslav Lisinski ob spremljavi Simfoničnega orkestra Hrvaške radiotelevizije. Na novinarsko vprašanje, ali se bo kdaj vrnila na Hrvaško, je odgovorila, da je domovina v njenem v srcu. »Tu sem doma, a tu nikoli ne bom doma. Tam so moji trije sinovi in ​​tudi jaz sem tam doma,« in pri tem omenila sinove Evana, Danteja in Blaisa, o katerih pravi, da imajo Hrvaško zelo radi.