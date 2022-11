The Independent Ljubljano uvrstil med šest najboljših trajnostnih destinacij

Britanski medij The Independent je Ljubljano uvrstil med šest najbolj trajnostnih destinacij, ki bi jih morali obiskati popotniki.

V novi dokumentarni seriji Sustainable Travel International so Ljubljano izpostavili kot prelepo slovensko prestolnico, ki je lani osvojila prvo mesto na lestvici 20 najbolj zelenih prestolnic v Evropi.

V obrazložitvi so zapisali, da je Ljubljana prva evropska prestolnica, ki se je zavezala, da bo postala družba brez odpadkov, in da področju ravnanja z odpadki ter trajnostnega urbanističnega načrtovanja in razvoja mesta že leta posveča posebno pozornost.

Regijski center za ravnanje z odpadki (Rcero) Ljubljana so izpostavili kot odličen primer regionalnega povezovanja in sodelovanja. Ta od leta 2015 oskrbuje skoraj četrtino Slovenije z zemeljskim plinom za proizvodnjo električne in toplotne energije.

V Rceru Ljubljana ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev pretvorijo v visokokakovosten kompost in energijo. Kar 95 odstotkov odpadkov predelajo v materiale, ki jih je mogoče reciklirati, ali v gorivo, kar pomeni, da jih le pet odstotkov konča na odlagališču.

Pri tem so poudarili še, da imamo v Ljubljani največji delež zelenih površin na prebivalca, kar 306 kilometrov kolesarskih stez ter 17 hektarov veliko območje za pešce in kolesarje, največje tovrstno območje v mestih v Evropski uniji.

Poleg Ljubljane so se na lestvico najbolj trajnostnih destinacij uvrstile še Coulibri Ridge (Dominika), Tropski severni Queensland (Avstralija), Saint Kitts (Karibi), Aarhus in København (Danska) in Six Senses (Ibiza).

»Na Mestni občini Ljubljana smo se že leta 2007 zavezali trajnostnemu razvoju mesta, v katerem ob skrbi za naše okolje zagotavljamo pogoje za kakovostno življenje vseh generacij meščank in meščanov. V tem obdobju smo izvedli že več kot 2400 projektov, s katerimi višamo kakovost bivanja v našem mestu. Veseli smo, da so naše dosežke ponovno prepoznali tudi v mednarodnem okolju,« so zapisali v sporočilu za javnost.