To je to – pametni telefoni, ki ste jih že dolgo čakali

Končno telefon, ki gre v vsak žep – Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Flip3 5G boste zlahka shranile v trendovsko novo torbico. FOTO: Samsung

Ko pametni telefon postane izvrstni modni dodatek. FOTO: Samsung

Izberite svoj stil

Galaxy Z Flip3 5G je prava modna ikona – navihan, trendovski, barvit in hkrati minimalistično eleganten. Izbirate lahko med tremi barvnimi različicami: fantomsko črni, v barvi sivke in kremni.

​

V katerem odtenku bo vaš stajling še bolj prišel do izraza?

FOTO: Samsung

Vrhunski selfi končno brez stojala ali palice

Odprite svoj svet novim dogodivščinam – Galaxy Z Fold3 5G

Ko se Galaxy Z Fold3 5G razpre kot knjiga, lahko uživate v svojih najljubših vsebinah. FOTO: Samsung

Ko se 19,3-centimetrski (7,6'') brezkončni upogljiv zaslon prižge, kamera pod zaslonom čudežno izgine – za sabo ne pusti ničesar drugega kot videoposnetek na zaslonu. FOTO: Samsung

Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Z Flip3 5G sta prava partnerja vaših Samsung naprav

FOTO: Samsung

Kaj imata skupnega Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Z Flip3 5G

To je še več od predstavljivega. Pametni telefoni nove generacije obljubljajo vse tisto, o čemer si nismo upali niti sanjati. Razkrivajo svet, ki se stiska v malem in ki nas popelje v čisto nove dimenzije mobilne telefonije.Spoznajte nova dragulja. In nič več ne bo tako, kot ste si do zdaj predstavljali.Telefon z velikim in zmogljivim zaslonom je »must have« današnjega načina življenja. Mobilni telefoni so praktično naš najboljši asistent – v poslu, zasebnem in družabnem življenju in kot za zabavo. Vendar kaj, ko velikost telefona ni vedno v skladu z našim življenjskim slogom in predvsem modnim videzom.Kolikokrat se vam je namreč že zgodilo, da ste po več neuspelih poskusih pred ogledalom končno z dvignjenim palcem pozdravili svoj izbor stajlinga, pa se vam je zalomilo ravno pri vprašanju: »Kam naj pa spravim svoj mobilni telefon?« V ozke modne kavbojke ni šel, prav tako ne v manjšo večerno pisemsko torbico ali modni nahrbtnik, ki je bil poln šolskih potrebščin. Da ne govorimo o kratkih hlačah za tek, kjer je v žepu komaj kaj prostora.Še dobro, da je Samsung iz preteklosti oživil priljubljen telefon na preklop, mu dodal mladostniško prefinjenost in ga opremil z galaktično tehnologijo. Galaxy Z Flip3 5G bo vedno našel prostor v vašem dnevnem stajlingu, saj se s svojim 4,2-palčnim zaslonom prilega v skoraj vsak žep in še tako majhno torbico.Vendar naj vas ne zavede – zaradi majhnosti nikakor niso okrnjene izboljšane funkcionalnosti. Tudi ko je zložen, lahko z njim fotografirate, poslušate glasbo ali berete sporočila na zunanjem 1,9-palčnem zaslonu, na katerem se prikazujejo tudi vsa obvestila z družabnih omrežij ter tudi število korakov in druge koristne informacije.V popolnoma novi Samsung svet pa lahko vstopite, ko ga razprete: na 6,7-palčni Dynamic AMOLED zaslonu s polno HD ločljivostjo lahko uživate v priljubljenih filmih, serijah in videoposnetkih na družabnih omrežjih. Če morate vmes odgovoriti na sporočilo, samo razdelite zaslon in se prepustite večopravilnosti.Glede na to, da lahko telefon stoji pod kotom od 75 do 115 stopinj, vam Galaxy Z Flip3 5G ponuja neskončne možnosti fotografiranja in snemanja. Naredite popoln selfi brez rok ali posnemite oster video brez strahu, da se vam bo zatresla roka. Samo postavite svoj Galaxy Z Flip3 5G pod želenim kotom in izberite popolno pozo, on pa bo naredil preostalo. Seveda brez stojala ali palice za selfi, saj lahko stoji popolnoma sam. Vse fotografije in videoposnetki vaših nepozabnih trenutkov ali najljubših modnih kombinacij bodo imeli ob 256 GB vgrajenega pomnilnika dovolj prostora, zato ne omejujte svoje ustvarjalnosti.Graciozna eleganca je pridevnik, ki ga najbolje označuje. Je pa še veliko več kot samo to. Je veličasten in majhen ob enem, vendar hkrati tudi izjemno močan, atletsko dovršen in zmogljiv. Galaxy Z Fold3 5G odpira novo poglavje v svetu mobilne telefonije, saj vam omogoča, da boste v enem trenutku pisali včepredstavnostna sporočila na 6,2-palčnem zaslonu, v naslednjem pa že uživali v vseh prednostih, ki jih prinaša odprti 7,6-palčni zaslon Infinity Flex. Na njem lahko brezskrbno delate z aplikacijami, kot so Microsoft Teams, gledate videoposnetke in priljubljene serije ali filme. Galaxy Z Fold3 5G vam bo pomagal, da boste kar naenkrat postali pravi multipraktik, saj lahko zaslon enostavno razdelite na dva dela in tako opravljate več aktivnosti hkrati. Pri tem vam lahko dodatno pomaga pisalo S Pen, s katerim boste še lažje odkrivali vse prednosti vaše nove naprave, pa tudi pisali ali morda celo odkrili kakšno novo umetniško žilico.Vaš novi Galaxy Z Fold3 5G se odpre kot knjiga ter vam omogoča branje in pisanje v vseh možnih položajih. Ker stoji pokonci, bo spremljanje najboljših videovsebin še bolj enostavno, prav tako boste lažje sodelovali med konferenčnimi klici ali ustvarjali nepozabne fotografije – prav zaradi njegove pametne zasnove, ki mu omogoča, da stoji odprt brez opore, boste lahko fotografirali v najrazličnejših položajih in kotih, in to brez tresljajev in stegovanja rok. Zaradi petih kamer na treh različnih mestih boste imeli popoln kot, za katerega bi se namučili tudi profesionalni fotografi.Samsung tehnologija je razširila obzorja predstavljivosti in omogočila, da smo prisotni, povezani in hkrati samosvoji na vsakem koraku. S Samsung napravami se boste lažje izražali in poiskali pravi način, kako na vsakem koraku popolnoma obogatiti svoj življenjski slog.Spoznajte svet Samsung naprave in se s pametnimi telefoni Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Z Flip3 5G povežite z vrhunskimi Galaxy Buds2 slušalkami, ki ves dan omogočajo premijsko kakovost zvoka, da se lahko posvetite trenutku, kjerkoli že ste.Odlično partnerstvo bosta navezala tudi z novo Galaxy Watch4 pametno uro, ki vas bo spremljala na poti do boljšega počutja. Svojim dejavnostim in rezultatom vadbe boste lahko sledili tako na uri kot tudi na vašem Samsung Galaxy pametnem telefonu. Ste vedeli, da lahko z Galaxy Watch4 pametno uro sledite svojim korakom in tekmujete s prijatelji v zabavnem tekmovanju prek oglasne deske v živo?Povežete se lahko tudi s celotnim ekosistemom Galaxy, v katerega so tudi tablica.Večina zaslonov na pametnih telefonih ima stopnjo osveževanja 60 Hz. Zaslon Dynamic AMOLED 2X Super se osvežuje s frekvenco 120 Hz. Hitrost, s katero izpolnjuje vaše ukaze in lahke potege s prsti, ustvarja vtis, da vam bere misli.Lahko izbirate med 256 GB in 512 GB notranjega pomnilnika. Tako lahko še prvi testni selfi, ki ste ga posneli pred trgovino takoj po nakupu telefona, ostane shranjen tudi po dveh letih intenzivne uporabe.Gorilla Glass Victus je steklo, ki Galaxy Z Fold3 5G in Z Flip3 5G obdaja spredaj in zadaj. Je najbolj čvrsto steklo v uporabi doslej. Ti telefoni imajo tudi aluminijasto ohišje, ki jih naredi bolj odporne od vseh predhodnikov. Obe napravi imata čez notranje zaslone nameščeno novo zaščitno folijo iz raztegljivega materiala PET in optimizirane panelne sloje, zaradi česar je glavni zaslon 80 % bolj vzdržljiv od predhodnih modelov (interno testiranje je izvedeno glede na model Galaxy Z Fold2).Naročnik oglasne vsebine je Samsung