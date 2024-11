Tržnica, eden najpomembnejših projektov ljubljanskega župana

Med Ljubljančani, ki zahajajo na glavno tržnico, in prodajalci, branjevci je ta teden gotovo odmevala novica, da je mestna občina končno pridobila vseh 16 soglasij, potrebnih za izdajo gradbenega dovoljenja za prenovo tržnice in gradnjo podzemne garažne hiše. Natečaj za ureditev širšega območja ljubljanskih tržnic je bil razpisan že leta 2008, na njem so zmagali arhitekti ljubljanskega biroja Kombinat. A se je projekt odtlej močno spremenil in bo realiziran po načrtih inženirskega podjetja Elea iC in biroja Scapelab, ki sta leta 2021 prepričala s svojo ponudbo na javnem razpisu.

Kot pritrjuje podžupan, arhitekt Rok Žnidaršič, je prenova območja ljubljanske tržnice eden najpomembnejših projektov tega mandata. Predvsem zaradi funkcijske preobrazbe tržnice, ki bo tako naposled pridobila vso servisno podporo za sodobno delovanje, od urejene in lažje dostave, vzpostavitve hladilnic in skladišč do ločevanja odpadkov. To ji bo omogočilo, da se bo razvijala naprej, da bo dovolj privlačna, da bodo tu kupovali domačini in bodo obstali pridelovalci, da bo spodbujala trajnostni način življenja, omogočala kratke dobavne verige in lokalno samopreskrbo.

»S tem se bo reprezentativnost zdrave lokalne hrane in gastronomije dvignila na višjo raven. Z vsemi ureditvami odprtega javnega prostora, prenovo Vodnikovega in Ciril-Metodovega trga, Adamič-Lundrovega nabrežja ob kostanjevem drevoredu ter Krekovega trga, za katerega bomo idejno rešitev še poiskali. S tem se bo razvijal koncept odprtega javnega prostora, kakor ga je zastavil prof. Janez Koželj – z integracijo Plečnikovih ureditev v sodoben odprt javni prostor, urbani prostor po meri človeka, kar je tudi ključna vrednota Plečnikovih ureditev, vpisanih na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine,« je poudaril Žnidaršič.

Zelo obiskani del Ljubljane že skoraj dve desetletji čaka na prenovo. FOTO: Blaž Samec

Projekt so v osemnajstih letih precej spremenili in prilagodili, predvsem so zmanjšali površino podzemnega dela tržnice in povečali odmike objekta od zavarovane kulturne dediščine v bližini. S tem ne bodo le zagotovili varne gradnje, ampak bodo tudi v celoti ohranili najbolj bistvene dele podzemne arheologije, ključne srednjeveške ostaline v tem delu mesta.

Dve leti in pol Kot so na občini poudarili že na torkovi tiskovni konferenci, zdaj pričakujejo, da bo ministrstvo za naravne vire in prostor, ki vodi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, razpisalo javno obravnavo razgrnjenega projekta. Po izdaji gradbenega dovoljenja pa sledi nadaljnje projektiranje projekta za izvedbo, izbor izvajalca in arheološka izkopavanja. Župan Zoran Janković pričakuje, da bo občina gradbeno dovoljenje dobila še letos. Prenova bo trajala predvidoma dve leti in pol. Prenovili oziroma uredili bodo tudi okoliške ulice in trge, med drugim Dolničarjevo ulico, Zmajski most in Pogačarjev trg. Po končani prenovi tržnice načrtujejo še prenovo Krekovega trga, kjer prav tako ne bo več dovoljeno parkirati. Delovanje tržnice med gradnjo se ne bo spremenilo, delno se bo selila na Krekov in Pogačarjev trg ter okoliške površine, ki bodo to dopuščale. Preselila se bo tudi Odprta kuhinja, kam, pa še ni znano.

Pokrita tržnica v Mahrovi hiši

Projekt vsebuje tri pomembne poteze: umik prometnih poti in ureditev čim bližje dostave živil ter zagotovitev servisnih prostorov za tržnico; prenovo javnih površin, ki bodo namenjene pešcem; prenovo in dograditev Mahrove hiše ter ureditev pokritega notranjega atrija.

Kot povzema arhitekt in vodja biroja Scapelab Marko Studen, bodo promet z mestnega parterja umaknili podobno, kot je bil pred leti umaknjen s Kongresnega trga. »Danes se niti spomniti nočemo več, kako je bilo prej, mislim, da občutimo celo sram, da smo nekoč tam parkirali. Podoben, če ne večji kaos je prav na območju tržnice, še toliko večji je, ker so medtem zaprli vse druge uvoze v staro mestno jedro. Najbolj na udaru je Vodnikov trg, ki je zaparkiran dan in noč, tu je tudi zbiralnica odpadkov ter velika vizualna polucija. Da o tem, da avtomobili vsak dan slalomirajo mimo Plečnikovih arkad, niti ne govorimo,« opisuje trenutne razmere.

Z vsemi novimi ureditvami se bo še naprej razvijal koncept odprtega javnega prostora. FOTO: Računalniški prikaz Elea iC, Scapelab IN

Prometne poti in kaos, ki med drugim nastaja z dostavo živil na stojnice zgodaj zjutraj in zgodaj popoldne, naj bi uredila podzemna garažna hiša, namenjena tako obiskovalcem tržnice kot okoliškim prebivalcem. Kot je še poudaril podžupan Žnidaršič, bo vsaj ena etaža in pol namenjena najemu prebivalcev, s čimer želijo preprečiti nadaljnje izseljevanje stalnih prebivalcev iz starega mestnega jedra in privabiti nove, s parkirno hišo pa naj bi razbremenili tudi poljansko zaledje, ki je postalo veliko parkirišče za potrebe tržnice. V garažni hiši je predvidenih 250 parkirnih mest za osebna vozila, prva klet bo namenjena parkiranju dostavnih vozil in kavalirjev, v drugi bodo parkirna mesta za obiskovalce tržnice. Predvidenih je tudi 300 parkirnih mest za kolesa.

»Najpomembnejša pridobitev nove ureditve pa so sodobni servisni prostori v prvi kleti, ki bo namenjena izključno za delovanje tržnice. Tu bodo prodajalci in branjevci pridobili vse tisto, česar danes tržnica nima: možnost čim bližje dostave živil, parkiranja dostavnih vozil, shranjevanja, hladilnice, garderobe, sanitarije. Tu bodo parkirali in se z naloženimi vozički sadja in zelenjave z dvigalom povzpeli do svoje stojnice na odprti tržnici,« pogled v bližnjo prihodnost upira sogovornik.

Hladilnice in skladišča bodo prodajalcem omogočili, da jim živil ne bo treba vsak dan znova odvažati domov, kar 300 kvadratnih metrov bo namenjenih ločevanju odpadkov. Tu bodo lahko pospravljene stojnice, ki jih morajo zdaj vsak dan pripeljati in po koncu prodajnega dne znova odpeljati.

Uvozno klančino v garažo ob severni fasadi Mahrove hiše so zožili, kolikor je bilo mogoče. FOTO: Računalniški prikaz Elea iC, Scapelab IN

Uvozno klančino v garažo ob severni fasadi Mahrove hiše so zminimizirali oziroma zožili, kolikor je bilo mogoče, med drugim s tem, da so našli najmanjši tovornjak za odvoz smeti v Evropi, pravi Marko Studen. Uvoz so umaknili z vplivnega območja Plečnikovih tržnic ter ga pomaknil proti Mahrovi hiši, ki nujno potrebuje statično sanacijo.

S prenovo in ureditvijo pokritega atrija na notranjem dvorišču bo pomembno dopolnila ponudbo tržnice. Ob robu, kjer zdaj domujejo stojnice s tekstilom, bo dobila prizidavo. V zgornji etaži tega prizidka naj bi bil lokal, v katerem bodo obiskovalci posedali ob jedeh, pripravljenih iz lokalnih živil s tržnice. Tu se bo odpirala nova razgledna točka v mestu, s katere se bo videlo Grad, Vodnikov trg, stolnico, semenišče, Plečnikove arkade, Zmajski most, v daljavi tudi frančiškansko cerkev in Nebotičnik. To bo zastekljena veranda, ki pa bo večino leta odprta, napoveduje Studen.

S pokritjem notranjega atrija bodo Ljubljančani pridobili prostornejšo pokrito tržnico, kamor se bo preselila iz najemniških prostorov pod semeniščem. Prepričan je, da bi ta hiša lahko obratovala veliko dlje, kot obratuje sedanja pokrita tržnica. Ena od idej je tudi, da bi tržnico z oblačili in obutvijo preselili v prostore zdajšnje pokrite tržnice. Kot je še dodal sogovornik, si prizadevajo, da bi po prenovi odstranili gostinske lokale izpod Plečnikovih arkad, ki historično temu nikoli niso bile namenjene, in tja vrnili primarno dejavnost – prodajo živil.

Garaža manjša skoraj za polovico

Garaža bo manjša za 2000 kvadratnih metrov, kar je skoraj za polovico manj parkirnih mest, kot jih je predvideval prvotni načrt. Tako zaradi arheoloških ostalin, morebitnih vplivov na sosednje objekte, pa tudi zaradi javnega mnenja, povzema direktor in partner družbe Elea iC, gradbeni inženir Anjo Žigon. Zavod za varstvo kulturne dediščine jim je že v letih 2018 in 2019 naročil študijo vplivov gradnje podzemnega dela na spomenike državnega pomena, semenišče, stolnico, Plečnikove arkade, in druge historične objekte na tem območju.

»S študijo smo ugotovili, da se vplivi pomembno ne zmanjšajo z gradnjo štirih etaž podzemne garaže, saj je trdna podlaga, na kateri jo bomo temeljili, prav na tej globini – 20 metrih. To je idealna globina. Garažno hišo moramo namreč temeljiti v peščenjak, vrhnje, zlasti glinene plasti so slabo nosilne. Če bi bilo etaž manj, bi gotovo prišlo do posedanja, to pa bi vplivalo tudi na sosednje objekte,« je pojasnil Žigon.

Ohranili bodo kostanjev drevored vzdolž Plečnikovih arkad in del dreves na Vodnikovem trgu, oslabelo gledičje na odprti tržnici pa nadomestili z novimi drevesi ter zasadili dodatna drevesa in trajnice. FOTO: Računalniški prikaz Elea iC, Scapelab IN

Z odmikom 16 metrov od semenišča, v pritličju katerega domuje pokrita tržnica, štirimi podzemnimi etažami in hkrati zelo togo gradnjo (z armiranobetonsko diafragmo debeline en meter, z razpiranjem, gradnjo od zgoraj navzdol in rebri na zunanji strani diafragme) pa bodo dosegli, da ne bo negativnih vplivov tega gradbenega posega na okoliške objekte.

»Podobno metodo gradnje od zgoraj navzdol smo izvedli pri gradnji soseske Šumi, ki ima podobno globino podzemnih garaž in prostorov. Tam smo gradili le 60 centimetrov stran od stare telovadnice Vegove šole. Diafragma je bila debela 60 centimetrov in brez reber, pa na telovadnici ni bilo nikakršnih poškodb. Tukaj bomo gradili s kar 16-metrskim odmikom in z rebri, še preden pa bomo začeli izkop, bomo zemljino, ki jo nameravamo sicer izkopati, utrdili še z injektiranjem. To metodo smo spoznali, ko smo sodelovali pri postajah podzemne železnice na Dunaju, ki potekajo ob historičnih stavbah. Z vsem tem bomo zares zmanjšali kakršnekoli vplive na sosednje stavbe,« o gradbenih metodah, ki jih bodo uporabili pri gradnji podzemne garaže, razlaga Žigon.

Nasadili bodo nova drevesa

Ob prenovi bodo ohranili kostanjev drevored vzdolž Plečnikovih arkad in del dreves na Vodnikovem trgu, oslabelo gledičje na odprti tržnici pa bodo nadomestili z novimi drevesi ter zasadili dodatna drevesa in trajnice. Dreves bo približno toliko, kot jih je danes, okoli petdeset.

Kot zagotavlja Žigon, so za uspevanje dreves zagotovili dva metra globine in še strukturno zemljino, zemljo, pomešano s peskom ali kamenjem, kar omogoča, da se koreninski sistem dodobra razraste. Kot je poudaril Studen, se bo z vsemi temi posegi med drugim končno formiral tudi Vodnikov trg, kjer je do potresa leta 1895 stal licej, pred njim pa Vodnikov spomenik. Zato je proti tržnici obrnjen s hrbtom.

Prenova osrednje ljubljanske tržnice

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Vodja projekta: Angelo Žigon (Elea iC)

Avtorji arhitekture: Marko Studen, Jernej Šipoš (Scapelab IN) in Špela Štern (Elea iC)

Konstrukcija: Angelo Žigon, Tomaž Strmole (Elea iC)

Krajinska arhitektura: Luka Javornik (Elea iC)