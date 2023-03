TV namiga: Levji dvoboj, Hiša iz odkruškov in ženski poleti

Nedelja, 19. marca

Levji dvoboj (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jungleland. Koprod., 2019. Režija: Max Winkler. Igrajo: Charlie Hunnam, Jack O'Connell, Naheem Garcia, Fran Kranz, Patrick M. Walsh. Drama. 130 min.

Film je razgibana adrenalinska drama o svetu boksa brez rokavic, ki raziskuje zapletene odnose ljubezni med bratoma Kaminski.

Stanley in Lion Kaminski delata v tovarni oblačil v Fall Riverju v Massachusettsu; zaslužita komaj za preživetje in sanjarita o tem, da bi se preselila v sončno Kalifornijo in odprla kemično čistilnico, a jima okoliščine niso naklonjene. Komaj se prebijata skozi življenje. Njuna edina možnost, da se jima uspe pobrati iz Fall Riverja, je Lion, ki boksa brez rokavic in je kot rojen za borbo. Stanley pa se ima za »možgane« te operacije, a vse ne gre po načrtu ...

Hiša iz odkruškov (Premiera): TV SLO 1 ob 22.25

A House Made of Splinters. Koprod., 2022. Režija: Simon Lereng Wilmont. Dok. film. 95 min.

Hiša iz odkruškov. Foto TVS

V od vojne razdejanem in obubožanem kotičku vzhodne Ukrajine, kjer so različne oblike zasvojenosti pogost pojav, stoji zatočišče za otroke, ki so jih začasno ločili od staršev.

Dokumentarni film Hiša iz odkruškov spremlja tri mladoletnike, ki čakajo na odločitev, ali se bodo vrnili k staršem ali pa odšli v nov dom. Skupina predanih socialnih delavk poskuša ustvariti trenutke veselja v življenju teh otrok, medtem ko državni organi in sodišča odločajo o njihovi nadaljnji usodi.

Film, ki je bil sicer nominiran za oskarja, je bil na ogled tudi na ravno končanem Festivalu dokumentarnega filma v Ljubljani.

Smučarski poleti (Ž). TV SLO 2 ob 9.55

Norveška turneja. Prenos iz Vikersunda. 65 minut.

Ema Klinec. Foto Jure Makovec/AFP)

Prvič v zgodovini bo na sporedu ženska tekma v smučarskih poletih. V okviru norveške turneje bo na sporedu tekma, na kateri bo tekmovali najboljših 15 tekmovalk. Med njimi sta dve Slovenki, Nika Križnar in Ema Klinec. Slednja tudi vodi v seštevku norveške turneje, in sicer ima 20,8 točke naskoka pred Nemko Katharino Althaus. Njena rojakinja Selina Freitag na tretjem zaostala 38,8 točke. Med drugim lahko pričakujemo, da bo padel svetovni rekord za ženske, trenutnega ima z 200 metri Avstrijka Daniela Iraschko.