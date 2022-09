TV namiga: Pogodba in Otroci Katrine

Četrtek, 8. septembra

Pogodba: TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Pagten. Dan., 2021. Režija: Bille August. Igrajo: Birthe Neumann, Simon Bennebjerg, Nanna Skaarup Voss, Asta August, Anders Heinrichsen. Bio. film. 120 min.

Danska pisateljica Karen Blixen se je rodila 17. 4. 1885 kot Karen Christenze Dinesen. Leta 1914 se je poročila s švedskim baronom Brorom von Blixen-Fineckejem, a njun zakon ni trajal. Svetovno slavo ji je prinesel roman Spomini na Afriko (po njem so posneli film Moja Afrika), ki ga je najprej napisala v angleščini.

Film se začne leta 1948, ko je Karen na vrhuncu kariere, njeno dansko posestvo pa je prostor, kjer se zbira kulturna elita. Na eno od teh srečanj Blixenova povabi mladega in obetavnega pesnika Thorkilda Bjørnviga in mu predlaga, naj o njej napiše knjigo.

Otroci Katrine: HBO ob 21.35

Katrina Babies. ZDA, 2022. Režija: Edward Buckles Jr. Dok. film. 80 min.

Režiser Edward Buckles Jr. je bil star komaj 12 let, ko je njegov dom v New Orleansu prizadel orkan Katrina. Celotno generacijo sta zaznamovali ta naravna katastrofa in nacionalna tragedija.

Filmski ustvarjalec beleži vztrajnost tega mesta ter zgodbe vrstnikov, ki so kot otroci preživeli katastrofo. »Ko smo leta 2005 z družino preživeli orkan Katrina, smo morali spet sestaviti koščke razbitega življenja, ki nam je ušlo iz vajeti. Bilo mi je 12 let in tako kot pri mnogih podobnih nesrečah smo bili otroci stranska škoda,« je povedal režiser.