TV namigi: 11. september, Onkraj moškosti, Policistke iz L.A.

Torek, 7. septembra

11. september – prezrto svarilo: TV SLO 1 ob 20.55



Onkraj moških in moškosti: TV SLO 2 ob 20.05

Onkraj moških in moškosti Foto Tv Slo



Policistke iz L. A.: Brio ob 21.55

Policistke iz L. A. Foto Pro Plus

Teroristični napad na ZDA 11. septembra 2001 je zamajal svet in Zahod je islamskemu fundamentalizmu in vodji talibanov Osami bin Ladnu napovedal vojno. Dva dni pred nezaslišanim dejanjem v ZDA sta samomorilska napadalca v Afganistanu umorila tudi velikega nasprotnika talibanov, Ahmada Šaha Masuda, ki je na grozečo nevarnost talibanov večkrat jasno opozoril tako evropsko kot svetovno javnost.A zakaj se ZDA in Evropa niso zares odzvale? So ščitile svoje ekonomske interese in orožarske posle s Pakistanom? Zgodbo razkrivajo evropski in afganistanski diplomati, politiki in vojaški funkcionarji, ki so dogodke spremljali od blizu.Kako avtoritarna vzgoja vpliva na dečke, v kaj se oblikuje osebnost moških, od katerih družba pričakuje, da so neprenehoma močni in neodvisni? Kakšna je povezava med občutkom sramu in nasilnim vedenjem? Zakaj se zdi, da pri moških težko cenimo dobroto in sočutje? Kaj je moškost, kaj se kot splošno sprejeta norma pričakuje od t. i. pravega moškega in kako na ta pričakovanja vplivajo ženske?Dokumentarna oddaja prinaša izpovedi članov terapevtskih skupin in pričevanja področnih strokovnjakov in pojasni, kako tradicionalno in globoko ukoreninjeno dojemanje moškosti sooblikuje tudi politično oblast, ki oblikuje naše življenje.Serija je različica filmskih Podlih fantov, le da sta tokrat v ospredju dve detektivki.Detektivko Sydney Burnett preganjajo zaradi obračuna z narkokartelom v Miamiju, zato se poveže z detektivko Nancy McKenna na losangeleški policiji, da bi se skupaj spopadali z najnevarnejšimi kriminalci v mestu. Ko enajstletni Kyle preživi napad, v katerem umre njegova varuška, morata detektivki raziskati primer. Hitro ugotovita, da je bil napad poskus ugrabitve, zato Kyla odpeljeta v varno hišo.