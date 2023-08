TV namigi: 39 stopnic, Graška gora in Dnevi grmenja

Petek, 25. avgusta

39 stopnic: TV SLO ob 22.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)​

The 39 Steps. VB, 1935. Režija: Alfred Hitchcock. Igrajo: Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim, Godfrey Tearle. Krim. 90 min.

Zgodnje delo mojstra suspenza z očarljivim ljubezenskim zapletom je šolski primer trilerja Alfreda Hitchcocka. Triler je izjemen tudi zaradi ekonomične filmske pripovedi, iskrivega scenarija in zgodbe, ki je nabita s presenečenji.

Kanadčan Richard Hannay se med obiskom Anglije nič hudega sluteč zaplete v najbolj vratolomne dogodke svojega življenja. Ženska, ki se mu predstavi kot vohunka in ji pomaga zbežati pred tajnimi agenti, dobi nož v hrbet in med umiranjem dahne: »39 stopnic.« Nedolžni Richard dobi za pete besno policijo in krvoželjne agente. Z ekspresnim vlakom pobegne iz Londona na Škotsko ...

Graška Gora poje in igra 2023: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Režija: Marjan Kučej. Vodi: Darja Gajšek. Konc. 115 min.

Graška gora. Foto Festival Graška gora

Kulturno društvo Graška Gora letos organizira že 47. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra.

Na prireditvi revialnega značaja, bodo nastopili vrhunski ansambli: Štirje kovači, Vražji muzikanti, Zeme, Vrli muzikanti, Murni, Šepet, Fiškali (Hrvaška) ter mlad ansambel Pika na i.

Festival Graška Gora je ena največjih prireditev (te zvrsti) v Sloveniji. Festival je z leti prerasel v mednarodnega; poleg slovenskih vabijo tudi izvajalce in obiskovalce iz Hrvaške, Avstrije, Italije, Nemčije, Madžarske. Festival poteka na edinstvenem prireditvenem prostoru z izjemno naravno kuliso, na tromeji občin Velenje, Slovenj Gradec in Mislinja.

Dnevi grmenja: kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Days of Thunder. ZDA, 1990. Režija: Tony Scott. Igrajo: Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid, Cary Elwes, John C. Reilly, Michael Rooker. Akc. film. 125 min.

Dnevi grmenja. Foto Kanal A

Cole Trickle (Tom Cruise) je mlad avtomobilski dirkač. Nekega dne po še eni divji vož­nji skoraj izgubi življenje. Poškodovan pristane v bolnišnici pri lepi zdravnici Claire Lewicki (Nicole Kidman), s katero se spusti tudi v romantično razmerje. A kljub poškodbi je njegova vrnitev na dirkališče neizogibna, saj je prepričan, da je rojen zmagovalec, življenja pa si brez hitrosti in adrenalinskih trenutkov tako ali tako ne zna predstavljati.