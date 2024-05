V New Yorku zaskrbljeno o Bosni, a tudi z upanjem na evropske integracije

Varnostni svet OZN je sinoči na zahtevo Rusije razpravljal o razmerah v Bosni in Hercegovini. Zahteva je sledila pismu srbske članice tričlanskega predsedstva generalnemu sekretarju Združenih narodov s 25.aprila, v katerem je Željka Cvijanović govorila o kritičnih izzivih delovanju BiH v minulih letih ter domnevnih zlorabah na področju zunanje politike. Med te je vštela tudi predlog resolucije generalne skupščine OZN o mednarodnem dnevu refleksije in spomina na genocid v Srebrenici iz leta 1995, ki sta ga pred 29. obletnico grozljivega poboja 8000 moških in fantov predlagali Nemčija in Ruanda. Slovenija je med tistimi članicami varnostnega sveta, ki so predlog podprle.

Predsednik Republike srbske Milorad Dodik je zavrnil označevanje dogodkov v Srebrenici za genocid v mednarodnem pravu, osnutek resolucije je po njegovem mnenju usmerjem proti Republiki srbski in Srbom nasploh. Nemški predlagatelji so to zavrnili, pomočnik generalnega sekretarja OZN za Evropo, Centralno Azijo in Ameriki Miroslav Jenča pa je v torek v New Yorku ocenil, da se Bosna in Hercegovina še naprej spopada s problemi, izhajajočimi iz brutalne vojne v začetku 90. let minulega stoletja.

Generalni sekretar OZN Antonio Guterres. Foto Angela Weiss/Afp

Poudaril pa je tudi konsenz političnega vodstva Bosne in Hercegovine za evropske integracije kot najboljšo pot k stabilnosti in blagostanju, ter marčevsko podporo Evropskega sveta za začetek pristopnih pogajanj za vstop v Evropsko unijo. Odločitev je temeljila na oceni Evropske komisije o napredku pri ključnih zakonodajnih in sodnih reformah. Tudi v Svetovni organizaciji z zaskrbljenostjo opazujejo porast groženj z odcepitvijo, zanikanja genocida in slavljenja vojnih zločincev v minulih mesecih, kot jih je zaznala posebna svetovalka generalnega sekretarja za preprečevanje genocida Alice Wairimu Nderitu. Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je vse na območju pozval k onemogočanju sovražnega govora.

»Zaradi našega prijateljstva ter podpore Bosni in Hercegovini z razočaranjem opazujemo, da to državo še naprej izkoriščajo za geopolitične agende,« je sporočila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. »Varnostni svet OZN se mora izogibati nepotrebnih in dejanskemu stanju nasprotujočih razprav, motiviranih s posameznimi političnimi interesi. Osredotočiti bi se morali na podporo mednarodnim instrumentom in mehanizmom ter poti Bosne k članstvu v EU, ki bo zagotovilo dolgoročno stabilnost.«

Slovensko podporo EU perspektivam Bosne in Hercegovine je poudaril tudi predstavnik v varnostnem svetu veleposlanik Samuel Žbogar. »Verjamemo, da prebivalci zaslužijo življenje in napredek v Uniji na temelju miru, demokracije, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic.« Vse voditelje Bosne in Hercegovine je pozval k delovanju v dobri veri in konstruktivnemu sodelovanju za izvajanje EU reform. To morajo v središču pozornosti ohraniti tudi vsi zainteresirani mednarodni dejavniki ter varnostni svet.