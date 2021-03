TV namigi: Aktivisti, Južna Afrika in Generacija +

Ponedeljek, 15. marca

Aktivisti: TV SLO 2 ob 21.00

Južna Afrika: Konec sanj Nelsona Mandele?: TV SLO 2 ob 22.55

Južna Afrika: Konec sanj Nelsona Mandele? Foto Tv Slo

Generacija +: HBO ob 20.50

Generacija + Foto HBO

Miniserija prikaže dogajanje od 1899 do 1906, ko se je Finska začela oblikovati kot neodvisna država.V začetku 20. stoletja so razmere na Finskem zelo napete, saj želi ruski car Nikolaj II. poseči v pravice, ki jih je kneževina uživala pod rusko nadoblastjo. Narodnozavedni Finci srd usmerijo predvsem v generalnega guvernerja, generala Bobrikova. Mladi vladni uslužbenec Eugen Schauman sklene, da bo generala ustrelil. Poskus atentata mu uspe. Eugen pri tem izgubi življenje in postne narodni junak.Južna Afrika: 72 etničnih skučin, 11 uradnih jezikov - nič čudnega, da jih imenujejo mavrični narod. A v Južni Afriki več kot polovica ljudi živi pod pragom revščineEkonomija je še vedno pretežno v rokah manjšinskega belskega prebivalstva, vendar sta se oblikovala tudi srednji in višji sloj temnopoltih državljanov, ob tem pa še okrog 80 slumov z belci, ki živijo povsem na dnu družbene lestvice. Zelo glasni so politiki, ki pozivajo k razlaščanju belcev, najbolj priljubljen je Julius Malema.Temačna, vendar igriva serija spremlja raznoliko skupino srednješolcev, katerih raziskovanje sodobne spolnosti postavi na preizkušnjo njihova globoka prepričanja o življenju, ljubezni in naravi družine v konservativni skupnosti.Serijo sta ustvarila ameriški scenarist in režiser Daniel Barnz in njegova najstniška hčerka Zelda.