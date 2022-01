TV namigi: Ave, Cezar, Fantovska leta in Arktika

Sobota, 8. januarja

Hail, Caesar! ZDA, 2016. Režija: Ethan Coen. Igrajo: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson. Kom. 110 min.

Brata Cohen gledalca tokrat odpeljeta v 50. leta prejšnjega stoletja, v zlato dobo Hollywwoda, ko so se snemali razkošni muzikali in mogočni zgodovinski spektakli. In prav med snemanjem takšnega filma skrivnostna skupina ugrabi glavnega igralca in zahteva odkupnino. Za ugrabitelji se poda Eddie Mannix, ki v studiu skrbi, da umazane skrivnosti igralcev ne pridejo v javnost.

V filmu, prežetem s črnim humorjem in elementi kriminalne drame, nastopa izvrstna igralska zasedba, sestavljena iz zvezd 21. stoletja.

Boyhood. ZDA, 2014. Režija: Richard Linklater. Igrajo: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke, Lorelei Linklater. Drama. 170 min.

Leta 2002 živita mali Mason in njegova starejša sestra Samantha v Teksasu z mamo Olivio, ki se s svojo majhno plačo težko prebija iz meseca v mesec. Oče, ki je ločen od Olivie, je odšel na Aljasko, da bi si tam našel delo ...

Režiser je film snemal kar 12 let, tako da je enkrat na leto zbral ekipo in posnel nekaj scen. Rezultat je edinstven film z vpogledom v odraščanje dokaj povprečnega ameriškega otroka. Režiser vsakdanjost Masonovega odraščanja predstavi na intimen, pristen način, skozi njegovo življenje smo seveda priča tudi razvoju sveta in predvsem ZDA s perspektive teksaške družine srednjega razreda.

Arctic. Isl., 2018. Režija: Joe Penna. Igrajo: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk. Pust. film. 100 min.

Mož, ki je po nesreči obtičal na Arktiki, se mora odločiti, ali naj ostane v razmeroma varnem zavetišču ali naj tvega pot do radijskega oddajnika.

Odličen film preživetja, ki gledalcu pokaže brutalne pogoje preživetja v arktični divjini. Čeprav v njem igrata samo dva igralca, je zaradi spretne režije in koherentne zgodbe napetost vseskozi na vrhuncu.