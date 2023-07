TV namigi: Bardot, Po Južni Koreji in Možje časti

Nedelja, 2. julija

Bardot: TV SLO 1 ob 20.00

Fr., 2022. 1/6. Režija: Danièle Thompson. Igrajo: Julia de Nunez, Victor Belmondo, Géraldine Pailhas, Hippolyte Girardot, Yvan Attal. Bio. nad. 65 min.

Fotomodel, igralka, borka za pravice živali, družbenokritična in neposredna Brigitte Bardot se je rodila v Parizu, kjer je odraščala v premožni katoliški družini. 15-letno Brigitte, ki je obiskovala baletno šolo in hrepenela po svobodi, je mama pripeljala na avdicijo k režiserju Marcu Allegretu.

Tam je spoznala njegovega asistenta, 21-letnega Vadima Plemiannikova, bolj znanega kot Roger Vadim, in se zaljubila. Poročila sta se, ko je dopolnila 18 let, ločila pet let kasneje. Z vlogo v filmu In bog je ustvaril žensko je postala seksualni simbol in stilska ikona ter si zagotovila svetovno slavo.

Po Južni Koreji z Alexandrom Armstrongom: TV SLO 2 ob 20.00

South Korea with Alexander Armstrong. VB., 2022. 1/3. Režija: Ed Venner. Glavne osebe: Alexander Armstrong. Dok. odd. 50 min.

Po Južni Koreji z Alexandrom Armstrongom

Alexander Armstrong razišče eno najbolj dinamičnih držav na svetu – Južno Korejo. V tridelni seriji se sreča s fenomeni K-popa, Gangnam Styla, Igre lignja in youtubovske kulture spletnih vplivnežev, pa tudi z zasledovanjem telesne lepote, meditativnim soočanjem s smrtjo, robotskimi natakarji, osupljivimi palačami …

Alexander začne korejsko pustolovščino v Gangnamu, v predelu Seula, ki je zaslovel po vsem svetu s Psyjevo uspešnico Gangnam Style. Tam spozna vzhajajoče zvezde K-popa.

Možje časti: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Men of Honor. ZDA, 2000. Režija: George Tillman Jr.. Igrajo: Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Hal Holbrook. Drama. 150 min.

Možje časti

Po resnični zgodbi posneta biografska drama, v kateri nastopata Robert De Niro in Cuba Gooding Jr.

Temnopolti Brashear, rojen v revni družini, sanja o karieri potapljača v ameriški vojaški mornarici. Njegov prvi inštruktor je zlovoljni in tiranski Billy Sunday, ki je odločen, da mu ne bo dovolil uspešno končati potapljaškega tečaja. Poleg tega se fant sooči z rasistično miselnostjo svojih kolegov in tudi samega vojaškega vrha. Vseeno vztraja in se prikupi celo Sundayu.