TV namigi: Cage in njegov pujs, genocid v Ruandi in še en Lynch

Petek, 16. februarja

Pujsa (Premiera): TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Pig. ZDA/VB, 2020. Režija: Michael Sarnoski. Igrajo: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin, Cassandra Violet, Julia Bray. Glas: David Shaughnessy. Drama. 100 min.

Če je bil zadnja leta med igralci filma zapisan Nicolas Cage, je šlo ponavadi za formulaičen akcijski film, za katerega gledalcu ni bilo treba napenjati malih sivih celic. A tokrat ni tako. Pujsa je odlična, rahlo melanholična kriminalna drama, v kateri po dolgem času Nicolas Cage spet blesti.

Rob (Cage), osamljeni nabiralec tartufov, živi v oregonskem gozdu s svojo svinjo, izurjeno za iskanje tartufov. Ko ga neko noč napade neznanec in mu svinjo ukrade, se Rob s trgovcem s tartufi odpravi rešit svojo zvesto prijateljico. Pot ga vodi skozi postojanke iz njegove preteklosti in mu obudi ne najbolj rožnate spomine. Zgodba o katarzi in drugi priložnosti v življenju. Počasen, a čudovit film z več globokimi življenjskimi sporočili.

In še zanimivost: glede na to, da je Nicolas pred dvema letoma poplačal svoje dolgove davkariji, zaradi katerih je, pravi sprejemal vloge slabše kakovosti, se morda lahko v prihodnje spet nadejamo igralca, ki smo ga občudovali v filmih, kot so Zbogom, Las Vegas, Arizona Junior ali Prilagajanje.

Streljanje psov: Kino ob 22.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Shooting Dogs. VB, 2005. Režija: Michael Caton-Jones. Igrajo: John Hurt, Hugh Dancy, Dominique Horwitz, Louis Mahoney, Nicola Walker. Drama. 135 min.

Streljanje psov. Foto Kino

Film prikazuje dogodke iz leta 1994, ko se v Afriki začne krvavi genocid v Ruandi. Zgodbo o pokolu Tutsijev smo lahko videli že v filmu Hotel Ruanda, a če so takrat snemali v Južni Afriki in z večinoma tamkajšnjimi igralci, so se ustvarjalci v tem primeru podali na prizorišče zločina in v vlogi statistov in ekipe uporabili veliko tistih, ki so genocid preživeli.

Britanski srednješolski učitelj Joe Connor (Hugh Dancy) kot prostovoljec prispe v Ruando ravno v času, ko so napetosti med pripadniki plemena Tutsi in Hutuji prerasle v državljansko vojno. Connor postane učitelj v šoli, ki jo vodi frančiškanski pater Christopher (John Hurt) in kmalu je priča splošnemu nasilju in trpinčenju svojih učenk. Ko se pred šolo začnejo zgrinjati begunci pater Christopher kljub nasprotovanju belgijskih vojakov ZN, odpre vrata in se odloči šolo uporabiti kot kraj, kamor se lahko zatečejo tutsijevski begunci ...

Film je posnet po pričevanjih novinarja BBC-ja Davida Beltona, ki je tudi eden od scenaristov filma, lik Johna Hurta pa temelji na resničnem frančiškanu Vjekoslavu Ćuriću iz Bosne, ki so ga v Ruandi poimenovali afriški Oskar Schindler.

Izgubljena cesta: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Lost Highway. ZDA/Fr., 1997. Režija: David Lynch. Igrajo: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake, Natasha Gregson Wagner, Gary Busey, Robert Loggia. Triler. 100 min.

Izgubljena cesta. Foto TVS

Fred je džezovski saksofonist srednjih let, ki živi razkošno življenje v moderni vili skupaj z ženo Renee. Freda najeda paranoja, da mu je žena nezvesta. Nekega dne na pragu najde videokaseto s posnetki njune hiše. Ko Renee najdejo umorjeno, Freda obtožijo zločina, čeprav se ničesar ne spominja. Stvari postanejo še bolj čudne, ko v zaporniški celici nekega dne namesto Freda najdejo mladega avtomehanika Peta. Ta med popravljanjem avtomobila mafijskega šefa g. Eddyja spozna svetlolaso lepotico po imenu Alice. Alice pa je videti natanko tako kot Renee.

Metafizična noirovska srhljivka z nepozabno glasbo Angela Badalamentija in izvrstnimi igralci je značilen primerek ustvarjanja Davida Lyncha. Racionalna narativna logika se umika iracionalnemu. Film bolj kot na urejeno zgodbo spominja na moraste sanje.

Tudi tokrat pred filmom oddaja Televizorka s Slavojem Žižkom, ki pove, kako v tem filmu razume realnost, figuro očeta in kaj ima s tem kritika ideologije? Ter kako je Izgubljena cesta postala tudi izgubljena priložnost za Slovenijo?