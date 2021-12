TV namigi: Divja Slovenija, Leto življenja in Moby

Nedelja, 26. decembra

Divja Slovenija: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2021. Režija: Matej Vranič. Dok. film. 90 min.

V filmu se podamo med najvišje alpske vrhove in v odmaknjene dinarske gozdove, potujemo prek panonskih ravnic, se spustimo v podzemne jame kraškega sveta in pod gladino Jadranskega morja. Pri vsaki pokrajini spoznamo zanje značilen živalski in tudi rastlinski svet. Odkrivamo tudi skrivno življenje nekaterih živalskih vrst, ki živijo v neposredni bližini ljudi, pogosto celo v urbanem okolju, a nam tako rekoč nikoli ne pridejo pred oči. Priča smo tudi posamičnim interakcijam med ljudmi in živalmi.

Predstavljenih je več kot 50 živalskih vrst, ki jih spremljamo v obdobju enega leta in so prikazane v različnih vlogah, ki jim jih narekuje življenjski cikel: prehranjevanje oz. lov, dvorjenje, spopad za samice, paritev ...

Leto življenja: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Life in a Year. ZDA, 2020. Režija: Mitja Okorn. Igrajo: Cara Delevingne, Cuba Gooding Jr., Nia Long, Jaden Smith, Chris D'Elia. Drama. 130 min.

Leto življenja Foto Pro Plus

Mitja Okorn je kariero začel leta 2004 z gverilskim filmom Tu pa tam, nato pa je svojo kariero nadaljeval na Poljskem, kjer je bil posebej uspešen z romantičnima komedijama Pisma sv. Nikolaju in Planet samskih. Leto življenja je njegov prvi hollywoodski film.

Drama govori o 17-letnem Darynu (Smith), ki se zaljubi v ognjevito in spontano Isabelle (Delevingne), ki pa je neozdravljivo bolna. Darynovo življenje se zaradi tega obrne precej drugače, kot je načrtoval njegov oče Xavier, ki želi, da bi sin študiral na Harvardu. Ker ima Isabelle pred seboj le še leto življenja, se Daryn zaveže, da bosta v času, ki ji je preostal, doživela vse, kar bi sicer v življenju.

Dokumentarni Moby: TV SLO 2 ob 21.05

Moby Doc. ZDA, 2021. Režija: Rob Gordon Bralver. Dok. film. 100 min.

Dokumentarni Moby Foto Tv Slo

Dokumentarni film razkriva življenjsko in umetniško pot ustvarjalca elektronske glasbe in didžeja, ameriškega glasbenika Mobyja – vse od tegob odraščanja v revščini v newyorškem Harlemu do svetovne slave. Oriše tudi njegove bitke z alkoholizmom in odvisnostjo od mamil, posebno vez in spoštljiv odnos do živali ter njegovo nenehno iskanje smisla in namena.

Film vključuje tudi še nikoli videne arhivske posnetke.