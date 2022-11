TV namigi: Dosje: Otroci alkoholikov, Drevesa in Volitve 2022

Četrtek, 17. novembra

Dosje: Otroci alkoholikov: TV SLO 1 ob 21.30

Slo., 2022. Režija: Robert Doplihar. Dok. odd. 45 min.

Avtorica Dosjeja Natalija Gorščak je odraščala v družini alkoholika in se, podobno kot vsi drugi otroci iz družin, v katerih je eden od staršev alkoholik, morala spopasti s številnimi travmami, ki jih tako življenje prinaša. V dokumentarnem dosjeju skozi pripoved igralke Maje Gal Štromar delno pripoveduje zgodbo o svojem življenju, delno o življenju prijateljice.

Njeno pripoved s svojimi izpovedmi podkrepijo štirje otroci alkoholikov različnih generacij, ob katerih znani strokovnjaki in terapevti s področja odvisnosti – Andrej Perko, Christian Gostečnik, Anton Kladnik, Sanja Rozman, Jože Ramovš in Tomislav Kuljiš – pojasnjujejo posledice, ki jih ima alkoholizem za otroke in za prihodnje generacije.

Drevesa – svetovna supersila: TV SLO 2 ob 19.00

Le génie des arbres. Fr., 2020. Režija: Emmanuelle Nobécourt. Dok. odd. 55 min.

Drevesa so kar štiristo milijonov let razvijala svoje neverjetne sposobnosti prilagajanja, a kot kažejo nove znanstvene ugotovitve, drevesa še zdaleč niso le statični in samotarski organizmi. Drevesa so čuteča bitja. Zaznavajo bolečino, so nesebična v odnosu do ranljivejših primerkov, pomnijo informacije in jih celo posredujejo drugim drevesom.

Sveža dognanja botanike, gozdne ekologije in nevrobiologije rastlin prinašajo nov, drugačen pogled na skrivnostne ekosisteme, v katere se povezujejo drevesa.

Volitve 2022: Soočenje kandidatov za župana mestne občine – Ljubljana: TV SLO 2 ob 20.50

Slo., 2022. Inf. odd. 90 min.

V Ljubljani se za mesto župana oziroma županje poteguje devet kandidatov: Zoran Janković (predlagatelj Jože Mermal in skupina volivcev), Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Nataša Sukič (Levica), Jasmin Feratović (Pirati), dr. Tina Bregant (SLS), dr. Jasminka Dedić (Vesna), Mojca Sojar (NSi), Igor Horvat (SDS), mag. Tomaž Ogrin (Zeleni in Konkretno).