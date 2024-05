TV namigi: Dostojno slovo ali uboj? Zločini v Vegasu. Finale lige Evropa

Sreda, 22. maja

Referendum 2024: Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Vodi: Igor. E. Bergant. Inf. odd. 125 min.

Kdo lahko odloči o tem, kdaj in kako bomo končali življenje? Argumente za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in proti njej bodo soočili vsi udeleženci referendumske kampanje: civilna družba, strokovna združenja in politiki.

Je to prizadevanje za dostojno slovo, ki bo končalo neznosno trpljenje ali uboj, kot trdi del zdravniške stroke? Da bo odločitev na referendumu pretehtana, bodo osvetlili tudi izkušnje v državah, kjer so tovrstni postopki že uzakonjeni.

Nogomet (M): Atalanta – Bayer Leverkusen: Kanal A ob 20.30

UEFA Liga Evropa 2023/2024. Finale. Prenos iz Dublina. 175 min.

Vratar ekipe Bayer Leverkusen Lukas Hradecky. Foto Annegret Hilse/Reuters

Če je Atalanta povsem onemogočila Liverpool, ki je veljal za glavnega favorita za končno zmago, je nedvomno sposobna ugnati tudi Bayer. Farmacevti so hit sezone – Nemci so namreč edini neporaženi v Ligi Evropa –, toda ali jim lahko spodleti prav v Dublinu na najpomembnejši tekmi sezone?

Na kraju zločina: Vegas (Premiera): Star Crime ob 22.00

CSI: Vegas. ZDA, 2024. 3. sezona. 1/10. Režija: Brad Tanenbaum. Igrajo: Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon, Ariana Guerra, Marg Helgenberger, Benito Martinez. Nan. 60 min.

Ekipo CSI vodi Maxine Roby, ki jo igra Paula Newsome. Foto Star Crime

Prejšnja sezona se je končala z umorom mame Josha Folsoma, člana ekipo preiskovalcev, ki jo vodi Maxine Roby. Epizoda se je končala tako, da so osumljenca za umor našli mrtvega v smetnjaku in aretirali Josha Folsoma, ki se je prostovoljno predal.

Folsomova usoda je zdaj v rokah ekipe CSI, ki prečeše vsako drobtinico forenzičnih dokazov, da bi ugotovila, ali je nedolžen ali kriv.