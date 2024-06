Brez pravih regionalnih politik bodo številni obtičali

V nadaljevanju preberite:

Da bo skupina držav, ki se je leta 2004 pridružila Evropski uniji,­ dohitela najbolj razvite države članice, je iluzorno pričakovati. Madžarski ekonomist László​ Andor je pojasnil, da so na Madžarskem sanjali, da bodo postali­ ­Avstrija, v Sloveniji pa smo sanjali, da bomo druga Švica. Toda Madžarska nikoli ni bila na razvojni ravni Avstrije in tudi v prihodnje ne bo, je prepričan sogovornik. Opozoril je na velik izziv znotraj članic, ki se regionalno razvijajo zelo neenakomerno. Če ne bomo sprejeli ustreznih regionalnih politik, bodo nekateri sloji obtičali zadaj. To bo vodilo v nezadovoljstvo in pomik volilnega telesa v skrajnosti.