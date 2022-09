TV namigi: Drug mimo drugega, Avstralska planota ...

Sreda, 28. septembra

Drug mimo drugega: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Deux moi. Fr./Belg., 2019. Režija: Cédric Klapisch. Igrajo: François Ci- vil, Ana Girardot, Camille Cottin, François Berléand, Simon Abkarian. Drama. 110 min.

Remy in Melanie se ne poznata. Živita v isti stavbi, loči ju le stena, a se še nikoli nista srečala, čeprav nakupujeta v isti trgovini z živili, se vozita z istimi prevoznimi sredstvi in se srečujeta na ulici. On je mlad Parižan, ki opravlja priložnostna, nekvalificirana dela, ona je mlada Parižanka, ki se ukvarja z raziskavami v znanosti. Oba sta rahlo depresivna zaradi osamljenosti in neizživete potrebe po bivanju v dvoje. A se bosta sploh kdaj srečala? Čeprav film ni posebej izviren, pa je dovolj srčen, da prepriča gledalca, so zapisali kritiki.

Avstralska planota: Kanal A ob 22.05

VIKEND - High Ground - Avstralska planota Foto Tvspored-service Tvspored-service

Vikendova ocena: 4 (od 5)

High Ground. Avstral., 2020. Režija: Stephen Johnson. Igrajo: Guruwuk Mununggurr, Wakarra Gondarra, Mark Garrawurra, Neville Namarnyilk, Jude Lami-Lami. Akc. film. 115 min.

Zgodba se odvija v osupljivi avstralski pokrajini v 30. letih prejšnjega stoletja. Policist Travis je priča krvavemu pokolu aboriginskega plemena. Ko njegovi nadrejeni prikrijejo resnico, Travis zapusti domačo pokrajino. Toda dvanajst let pozneje se je prisiljen vrniti, saj mora izslediti nevarnega aboriginskega bojevnika Baywaro, ki s svojimi napadi ustrahuje nove priseljence. Travis združi moči z mladim aboriginom Gutjukom, ki je edini preživel pokol. Toda ko na dan pride skrivnost iz Travisove preteklosti, se njuno prijateljstvo znajde na preizkušnji.

Skupaj: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Režija: Aljaž Bastič. Izob.-dok. film. 30 min.

Kdaj je človek pozabil, da je v povezovanju z drugimi močnejši? Kdaj smo pozabili na prednosti skupnega dela in sodelovanja? V Posočju niso nikoli. Tamkajšnji kmetje so se po osamosvojitveni vojni samoorganizirali in z uspešnim razvojem omogočili preživetje tudi manjšim kmetijam po dolinah in senožetih s pomočjo kmetijske zadruge. V dokumentarni oddaji nastopajo Anka Lipušček Miklavič, Rok Stres, Andrej Grošelj in Franc Žbogar.