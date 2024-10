TV namigi: Emma Thompson, gola pri 62-ih. So visoki nebotičniki res varni?

Petek, 11. oktobra

Vso srečo, Leo Grande (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Good Luck To You, Leo Grande. VB/ZDA, 2022. Režija: Sophie Hyde. Igrajo: Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland, Les Mabaleka, Lennie Beare. Kom. 100 min.

Nancy Stokes (Emma Thompson) je upokojena učiteljica, ki želi končno začiniti svoje življenje. Soprog, ki je umrl pred dvema letoma, je bil njen edini spolni partner. Imel je omejen pogled na to, kaj si lahko privoščiš v spalnici.

Nancy se zato odloči najeti spolnega delavca po imenu Leo Grande (Daryl McCormack), da bi si izpolnila želje, ki jih je morala vse življenje tlačiti. Njen največji izziv bo premagovanje lastne negotovosti. Ko Leo vstopi v njeno hotelsko sobo, Nancy oznani, da še nikdar ni doživela orgazma in da ga nikdar več nima namena hliniti.

Vso srečo, Leo Grande je dokaz, da za dober film ne potrebuješ veliko denarja, ampak ga lahko posnameš v slabih treh tednih v eni sami hotelski sobi. Potrebuješ pa odličen igralski par in prepričljiv scenarij. In Leo Grande ima oboje. Lahko bi mu sicer očitali, da predstavlja precej spolirano verzijo trgovanja s spolnimi uslugami, a je iskren v zadregah, ki jih ljudje doživljajo ob intimnosti. Slednjo je deloma doživela tudi Emma Thompson, saj je o vlogi izjavila: »Zelo zahtevno je biti gol pri 62 letih.«

Visoki nebotičniki, visoko tveganje

TV SLO 2 ob 20.00

High-Risk High-Rise. ZDA, 2021. Režija: Larry Klein. Dok. odd. 60 min.

Visoki nebotičniki, visoko tveganje. Foto TVS

V preteklih nekaj desetletjih se je število nebotičnikov močno povečalo. Danes v nebotičnikih živi in dela več ljudi kot kdaj prej. Zaradi rasti prebivalstva in gospodarskega razcveta se množijo tudi ti visoki in trdni gradbeni čudeži, ki kljubujejo zakonom fizike.

Želja po prihranku prostora in hkrati hlepenje po prestižu sta razloga, da so te stavbe čedalje višje. Toda občasno so vseeno uničeni v požarih in potresih ali zaradi pogrezanja tal. Kako varne so torej stolpnice?

Črni mož (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Boogeyman. ZDA, 2023. Režija: Rob Savage. Igrajo: Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian. Groz. 100 min.

Zgodba, posneta po kratki zgodbi Stephena Kinga, spremlja srednješolko Sadie in njeno mlajšo sestro Sawyer, ko okrevata po tragični smrti matere.

Njun oče dela kot terapevt in nekega dne se njihovem pragu pojavi njegov obupani pacient, ki trdi, da je njegove tri otroke v resnici ubilo zlobno bitje. Ko mož v njihovi hiši naredi samomor, začneta Sadie in Sawyer odkrivati, da se je zlobno bitje morda preselilo v njihov dom. Radi bi prepričali očeta, preden bo prepozno.

Vem, kam grem

TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

I Know Where I'm Going. VB, 1945. Režija: Michael Powell, Emeric Pressburger. Igrajo: Wendy Hiller, Roger Livesey, George Carney, Walter Hudd, Duncan MacKechnie. Drama.

Vem, kam grem. Foto TVS

Joan Webster je odločna mlada ženska, ki se sklene poročiti s starejšim premožnim industrialcem. Iz rojstnega Londona se odpravi na oddaljeni škotski otok, kjer domuje njen bodoči mož. Zaradi izredno slabega vremena Joan pa obtiči na kopnem, kjer ji pomorski častnik Torquil McNeil nameni zavetje na svoji posesti. Torquil izzove njena prepričanja o koristoljubni poroki in se zaljubi vanjo. A Joan obet ljubezni vidi kot grožnjo. Svoj življenjski načrt hoče uresničiti za vsako ceno.

Še en film britanskega tandema Michael Powell in Emeric Pressburger, ki govori o obsesiji, nekoliko odstopa od ekstravagantnega stila, ki je značilen za njun opus avtorjev Michaela. Zato pa ne prekipeva od življenja, čustev in strasti nič manj kot njuni drugi sloviti spektakli.