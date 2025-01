TV namigi: ena najboljših romanc vseh časov, nova grozljivka in pionirka

Petek, 17. januarja

Soba z razgledom

TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

A Room with a View. VB, 1985. Režija: James Ivory. Igrajo: Maggie Smith, Helena Bonham Carter, Denholm Elliott, Julian Sands, Simon Callow. Rom. drama. 115 min.

Soba z razgledom Jamesa Ivoryja je eden redkih primerov, ko se filmska priredba kosa s knjižnim izvirnikom. Ivoryjevo delo je do danes dobilo status klasike, kot to velja tudi za od mojstrske ironije in družbenih komentarjev prekipevajočo predlogo E. M. Forsterja.

Lucy Honeychurch (Helena Bonham Carter v svoji prvi pravi filmski vlogi), mlada in lepo vzgojena Angležinja, prvič odpotuje v Italijo s svojo sestrično in spremljevalko Charlotte Bartlett (Maggie Smith, odlična kot vedno), ki na svet gleda skozi stroge viktorijanske oči.

V hotelu v Firencah srečata Georgea Emersona (Julian Sands, odličnega igralca, ki je leta 2023 žal prezgodaj preminil), mladeniča dobrega srca, in njegovega liberalnega očeta (Denholm Elliott). Emersonova veljata za škandalozna med uglednimi hotelskimi gosti. Med Lucy in Georgeem preskoči iskra, zaradi česar Charlotte hitro odpelje Lucy nazaj v Anglijo.

Daniel Day-Lewis in Helena Bonham Carter. Foto TVS

Tam se Lucy zaroči z uglajenim, a hladnim Cecilom Vysem (komaj prepoznavni Daniel Day-Lewis), ki ga družina vidi kot idealnega ženina. Lucy hlini srečo, vendar se razkrije njen nemir, ko se v njeni bližini spet pojavi George. Ko se z njim prvič poljubi, Lucy spozna pravo ljubezen in je prisiljena razdreti zaroko ter se spopasti z družbenim škandalom.

Film, ki si ga morate ogledati, če ga še niste videli, če ste ga že videli, ga boste pa tako ali tako hoteli videti vnovič.

Pet minut pred začetkom cikla filmov režiserja Jamesa Ivoryja bo na sporedu oddaja Televizorka, v kateri bo gost dr. Andrej Blatnik, raziskovalec, pisatelj in urednik.

Ognjeni obroč

Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Pacific Rim. ZDA, 2013. Režija: Guillermo del Toro. Igrajo: Idris Elba, Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi, Diego Klattenhoff, Charlie Day. ZF film. 140 min.

Znanstveno fantastična pustolovščina nas popelje v bližnjo prihodnost, ko Zemljo napadejo velikanske pošasti, ki lahko uničijo celotna mesta. Da bi rešili človeštvo, znanstveniki ustvarijo velikanske robote, imenovane jaeger, ki so lahko kos surovi moči in velikosti napadalcev.

Robote upravljajo posebej izurjeni piloti, ki se s pomočjo misli povežejo med seboj. Ko se pošasti pripravljajo na poslednji spopad, so roboti in njihovi piloti zadnji up človeštva pred sicer neizbežno apokalipso.

Vizualno in glede posebnih učinkov eden bolj spektakularnih filmov zadnjih let ima tudi človeško zgodbo o boju proti na videz nepremagljivemu sovražniku. V filmu posebej blesti Idris Elba.

Prekleti (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Eight For Silver (Aka. The Cursed). Fr., 2021. Režija: Sean Ellis. Igrajo: Boyd Holbrook, Kelly Reilly, Alistair Petrie, Roxane Duran, Nigel Betts. Grozljivka. 115 min.

Prekleti. Foto HBO

V grozljivem trilerju, ki se odvija v Franciji v 19. stoletju, nekoč mirno in odmaknjeno podeželsko vas doleti srhljiv dogodek – toda nihče ne ve, kdo ali kaj je napadalec. Vaščani širijo govorice o prekleti deželi, nadnaravnih silah in celo demonskih bitjih, medtem ko se izginotja in surovi poboji nadaljujejo.

Patolog John McBride (Boyd Holbrook) pride v mesto, da bi raziskal skrivnostne napade, vendar ugotovi, da je tisto, kar se je zgrnilo nad krajane, nekaj še veliko globljega in bolj zloveščega, kot si je sploh lahko predstavljal.

Florence Nightingale: pionirka zdravstvene nege

TV SLO 2 ob 22.10

Florence Nightingale, la première des infirmières. Fr., 2021. 1/2. Režija: Aurine Crémieu. Dok. miniserija. 55 min.

Florence Nightingale: pionirka zdravstvene nege. Foto TVS

Sredi 19. stoletja je Florence Nightingale vodila skupino medicinskih sester, ki so skrbele za ranjence v krimski vojni, in kot prava pionirka uveljavila strožje smernice higiene in s tem definirala sodobno zdravstveno nego.

Po vrnitvi s fronte so jo kraljica Viktorija in Britanci pozdravili kot junakinjo. Ustanovila je šolo za usposabljanje medicinskih sester, še naprej izboljševala zdravstveno varstvo, delovala kot statističarka in družbena aktivistka.

Dokumentarna oddaja v dveh delih s prepletom arhivskih posnetkov, igranih prizorov in izjav strokovnjakov izriše portret te izjemne ženske ter pojasni njeno zapuščino.