TV namigi: Glasba tišine, Vojni psi in Gori, deklica moja

Petek, 15. januarja





Glasba tišine: TV SLO 2 ob 20.00



Vojni psi: Kanal A ob 20.00



Gori, deklica moja: TV SLO 1 ob 22.55

Gori, deklica moja Foto Tv Slo

Andrea Bocelli je prodal več kot 70 milijonov glasbenih nosilcev in je eden najbolj slavnih pevcev, čeprav je slep od svojega 12, leta. V filmu spremljamo njegovo otroštvo in glasbene začetke.Rojen je bil v toskanski podeželski družini in že v rosnih letih so mu postavili diagnozo napredujočega glavkoma na obeh očeh. V internatu za slepe, kamor so ga starši vpisali, je njegovo nadarjenost in angelski glas prva prepoznala zborovodja, medtem ko mu je bil pri prvih korakih v svetu glasbe v največjo oporo stric Giovanni, ki ga je tudi prijavil na prvo tekmovanje talentov ...V času ameriškega posredovanja v Iraku se podjetna prijatelja domislita načrta, kako bi lahko zaslužila denar s preprodajo orožja. Podpišeta 300 milijonov vredno pogodbo s Pentagonom, da bi preskrbela orožje ameriškim zaveznikom v Afganistanu. V iskanju primernih količin orožja se zapleteta v smrtonosno igro s sumljivimi ljudmi.Film povzema resnično zgodbo preprodajalcev Efraima Diverolija in Davida Packouza, a je resničnosti v filmu bolj malo. Mnoge prigode so v celoti izmišljene in so bolj namenjene temu, da bi bilo več prostora za črni humor in bizarne situacije.V majhnem kraju se gasilsko društvo pripravlja na veselico, na kateri bodo nagradili dolgoletnega predsednika, vendar nič ne gre po načrtih. Ko se zabava začne, v vasi zagori, a gasilci pridejo prepozno.V topli in prikupni zgodbi, kjer mrgoli vaških posebnežev, Forman do svojih junakov ni ciničen, ampak jih duhovito prikaže kot »žrtve« človeške narave. Četudi to ne poskuša biti, film deluje kot alegorija Češkoslovaške, kar je zmotilo komunistični režim, tako da ga je celo prepovedal.