TV namigi: Gospod Jones, Portret mladenke in Upornik v rži

Gospod Jones: TV SLO 2 ob 20.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mr. Jones. Koprod., 2019. Režija: Agnieszka Holland. Igrajo: James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph Mawle, Kenneth Cranham. Bio. film. 105 min.

Pretresljiv film znamenite poljske režiserke o prikrivanju in razkritju velike lakote v Ukrajini v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Grozljiv genocid nad ukrajinskim narodom predstavlja enega najokrutnejših dejanj Stalinove diktature.

Leto 1933. Gareth Jones je ambiciozen valižanski novinar, ki dobi uradno dovoljenje za pot v Sovjetsko zvezo. Poskuša narediti ekskluzivni intervju s Stalinom in spisati obsežno reportažo o napredku sovjetske ekonomije. Jones ima dovoljenje za bivanje na področju Moskve, vendar ilegalno odpotuje v Ukrajino ...

Portret mladenke v ognju: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Portrait de la jeune fille en feu. Fr., 2019. Režija: Céline Sciamma. Igrajo: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Christel Baras. Drama. 125 min.

Céline Sciamma, znana po filmih Pobalinka in Banda punc, v intimni, čutni zgodovinski romanci znova ujame trenutek osvobajanja ženske identitete – tokrat zaklenjene v zatohle patriarhalne kodekse 18. stoletja. Nagrada za scenarij na festivalu v Cannesu.

Bretanja leta 1770. Slikarka Marianne dobi naročilo za poročni portret Héloise, grofičine hčerke, ki je ravno zapustila samostan. A Héloise se upira usodi poročene ženske in noče pozirati, zato mora Marianne nalogo opraviti skrivaj. Pod krinko najete družabnice jo podnevi opazuje, ponoči pa slika.

Upornik v rži: POP TV ob 23.20

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Rebel in the Rye. ZDA, 2017. Režija: Danny Strong. Igrajo: Nicholas Hoult, Kevin Spacey, Victor Garber, Hope Davis, Zoey Deutch. Bio. film. 130 min.

Biografija pisatelja J. D. Salingerja spremlja njegov odnos z Oono O'Neill, izkušnje z bojišč ter nastanek Varuha v rži.

V New Yorku sredi 20. let 20. stoletja zgodba spremlja mladega Salingerja, ki se trudi najti svoj avtorski izraz, medtem ko se zapleta v ljubezensko razmerje s slovito damo iz visoke družbe Oono O'Neill in se bori na frontah druge svetovne vojne.