TV namigi: Gospodična Sloane, Prekleti United in Forman

Petek, 12. avgusta

Gospodična Sloane: TV SLO 2 ob 21.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Miss Sloane. ZDA, 2016. Režija: John Madden. Igrajo: Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, David Wilson Barnes, John Lithgow. Drama. 135 min.

Pri lobiranju gre za predvidevanje. Za pričakovanje nasprotnikovih potez in pripravo protiukrepov. Zmagovalec snuje poteze korak pred nasprotniki in izigra svojega aduta šele po tem, ko so oni izigrali svoje. V nevarnem svetu močnih političnih posrednikov je Elizabeth Sloane najbolj iskana lobistka. Znana je po svoji zvitosti in uspehu, za katerega je naredila vse, kar je bilo potrebno. Toda ko se sooči z najmočnejšo konkurenco doslej, spozna, da je cena za zmago lahko tudi previsoka.

Film, ki ga povzdigne odlična igra Jessice Chastain.

Prekleti United: Kanal A ob 21.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Damned United. VB, 2009. Režija: Tom Hooper. Igrajo: Colm Meaney, Michael Sheen, Henry Goodman, David Roper, Jimmy Reddington, Oliver Stokes. Drama. 110 min.

Prekleti United Foto Pro Plus

Leto 1974. Leeds United je najuspešnejše nogometno moštvo angleške prve lige. Ko dolgoletni trener Don Revie sprejme mesto trenerja angleške reprezentance, lastniki kluba najdejo zamenjavo. To postane Reviejev veliki tekmec, mladi, arogantni Brian Clough.

V ospredju filma ni nogomet, tako da se izogne športnim klišejem. Gre za karakterno študijo legendarnega trenerja (odlično ga odigra Michael Sheen), ki se je v nogometno zgodovino vpisal s svojimi uspehi kot tudi padci. In to je film o njegovem največjem padcu. Zgodba, ki ostane v spominu.

Forman proti Formanu: 22.35

Forman vs. Forman. Češ., 2019. Režija: Jakub Hejna. Dok. film. 80 min.

Forman proti Formanu Foto Tv Slo

Film o avtorju mojstrovin češke in ameriške kinematografije. »Odkril sem, da uživam v tem, kar počnem, in da uživam v pripovedovanju zgodb,« je o sebi povedal znameniti režiser Miloš Forman. Bil je predstavnik češkega novega vala, ki je osvojil tudi Hollywood. Za filmski mojstrovini Amadeus in Let nad kukavičjim gnezdom so ga nagradili z oskarjem.

Film na ogled ponuja osebni arhivski material, spomine Miloša Formana pa interpretira njegov sin, igralec Petr Forman.