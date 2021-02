TV namigi: Hartmannovi, Batman proti Supermanu in Najlepša

Petek, 5. februarja



Dobrodošli pri Hartmannovih: TV SLO 2 ob 20.00

Batman proti Supermanu: Zora pravice: Kanal A ob 20.00



Najlepša: TV SLO 1 ob 22.55

Družina Hartmann iz visoke muenchenske družbe ponudi prebivališče beguncu Diallu iz Nigerije. Simpatični fant hitro naveže dobre odnose s sicer precej sprtimi družinskimi člani. Seveda pa je več problemov z integracijo v okolje in družina se mora spopasti z rasizmom, okorelo birokracijo in sumničavim protiterorističnim policijskim oddelkom ...Prisrčna komedija se na lahkoten način loteva pomembne družbene tematike. Film je mogoče nekoliko naiven, ampak v kontekstu današnjih ksenofobnih časov vseeno pomemben za blaženje napetosti.Po opustošenju mesta Metropolis v bitki med Supermanom in generalom Zodom se javnost sprašuje, ali naj Supermana slavi kot junaka ali bi se moral predati oblastem. Batman, varuh pravice v Gothamu, Supermana dojema kot nezemeljsko grožnjo za človeštvo, zato se bo z njim spopadel. Medtem ko superjunaka bijeta vojno, pa izprijeni milijarder Lex Luthor kuje podel načrt.Režiser Zack Snyder sicer zna začeti film, tako je prvih 20 minut napetih in navdušujočih, a naslednji dobri dve uri ne držita tempa, poleg tega pa so kritiki filmu očitali mnogo nelogičnosti v zgodbi.Anna Magnani v Viscontijevi klasiki blesti v vlogi revne ženske, ki poskuša svojega otroka spraviti v svet šovbiznisa.Rimsko filmsko podjetje objavi novico, da išče otroško igralko za vlogo v filmu. Maddalena na avdicijo pripelje svojo hčer Mario in upa, da se jima bodo uresničile sanje. V studiu jima asistent režije obljubi pomoč v zameno za petdeset tisoč lir. Komisija se Mariji med avdicijo posmehuje in mama jo užaljeno odpelje proč, čeprav je režiserju všeč dekličina ekspresivnost ...